Україна
Колективний чи особистий позов — як діяти після повені в Одесі

Колективний чи особистий позов — як діяти після повені в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 17:55
Як діяти після затоплення в Одесі — поради адвоката Жовтана
Повінь в Одесі 30 вересня 2025. Фото: Новини.LIVE

Після недавніх затоплень в Одесі мешканці почали гуртуватися, щоб спільно домогтися компенсацій за пошкоджене майно. Але юристи застерігають: колективний позов не завжди найкраще рішення. 

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеського адвоката Олександра Жовтана, як краще діяти самостійно і як грамотно підготуватися до суду.

Коли колективний позов доречний, а коли ні

Після повені у місті почали створюватися групи з постраждалих одеситів, які планують подавати спільні позови до суду. Та юристи зазначають — колективні справи можуть затягнутися на місяці або навіть роки. Причина — велика кількість учасників, складна координація та різні підходи до доказів.

"ОСББ — це просто об’єднання співвласників, кожен із яких має своє майно. Якщо в них спільний відповідач і спільна шкода, вони можуть подати колективний позов. Але це не буде позов від ОСББ як юридичної особи — це будуть громадяни, які об’єдналися для спільного звернення", — пояснює адвокат Олександр Жовтан.

За словами правника, такий шлях іноді доцільний, але потребує злагоджених дій усіх учасників і юридичної підтримки, інакше процес може "зависнути".

Індивідуальний позов — швидше і надійніше

Адвокат радить постраждалим діяти самостійно. Індивідуальний позов дає можливість швидше зібрати докази, залучити експертів і тримати процес під особистим контролем. Такий підхід також допомагає уникнути бюрократичних затримок і плутанини в документах.

"Моя особиста рекомендація як адвоката — брати ситуацію у свої руки. Колективні позови часто втрачають динаміку і контроль. Краще діяти самостійно: збирати докази, фіксувати шкоду, проходити психолога для підтвердження моральних збитків і подавати позов до суду", — наголошує експерт.

Жовтан підкреслює, що оперативність і послідовність — ключові фактори. Чим раніше власник почне діяти, тим вищі шанси на позитивне рішення суду.

Нагадаємо, в Одесі перевірять законність забудов у районі затоплення вулиці Рибальська балка. Також ми писали, як одеситам отримати компенсації після стихії.

Одеса повінь Одеська область Новини Одеси дощ позов
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
