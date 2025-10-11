Как действовать после затопления в Одессе - советы адвоката Жовтана

Наводнение в Одессе 30 сентября 2025 года. Фото: Новини.LIVE

После недавних затоплений в Одессе жильцы начали объединяться, чтобы совместно добиться компенсаций за поврежденное имущество. Но юристы предостерегают: коллективный иск не всегда лучшее решение.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесского адвоката Александра Жовтана, как лучше действовать самостоятельно и как грамотно подготовиться к суду.

Когда коллективный иск уместен, а когда нет

После наводнения в городе начали создаваться группы из пострадавших одесситов, которые планируют подавать совместные иски в суд. Но юристы отмечают — коллективные дела могут затянуться на месяцы или даже годы. Причина — большое количество участников, сложная координация и разные подходы к доказательствам.

"ОСМД — это просто объединение совладельцев, каждый из которых имеет свое имущество. Если у них общий ответчик и общий ущерб, они могут подать коллективный иск. Но это не будет иск от ОСМД как юридического лица — это будут граждане, которые объединились для совместного обращения", — объясняет адвокат Александр Жовтан.

По словам юриста, такой путь иногда целесообразен, но требует слаженных действий всех участников и юридической поддержки, иначе процесс может "зависнуть".

Индивидуальный иск — быстрее и надежнее

Адвокат советует пострадавшим действовать самостоятельно. Индивидуальный иск дает возможность быстрее собрать доказательства, привлечь экспертов и держать процесс под личным контролем. Такой подход также помогает избежать бюрократических задержек и путаницы в документах.

"Моя личная рекомендация как адвоката — брать ситуацию в свои руки. Коллективные иски часто теряют динамику и контроль. Лучше действовать самостоятельно: собирать доказательства, фиксировать ущерб, проходить психолога для подтверждения морального ущерба и подавать иск в суд", — подчеркивает эксперт.

Жовтан подчеркивает, что оперативность и последовательность — ключевые факторы. Чем раньше собственник начнет действовать, тем выше шансы на положительное решение суда.

Напомним, в Одессе проверят законность застроек в районе затопления улицы Рыбальская балка. Также мы писали, как одесситам получить компенсации после стихии.