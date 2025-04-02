Намагався вивезти радянські ордена з Одещини

Вилучені речі. Фото: ДПСУ

Громадянин Молдови придбав в Одесі колекцію радянських і сучасних орденів та нагород, які намагався незаконно вивезти з України. Проте правоохоронці знайшли їх під час огляду автомобіля.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Подробиці справи

За даними прикордонників, 51-річний громадянин Молдови прибав усі речі через Інтернет і забрав їх в місті Одеса. Аби перевезти куплене через кордон непомітно, іноземець приварив до днища автівки саморобний бак з імітацією відповідних патрубків для подачі палива. Під час "розпаковки" оглядова група виявила картонні коробки, які містили понад 200 радянських, польських та німецьких бойових відзнак часів Другої світової війни. Крім того, орденські планки, державні відзнаки різного роду посвідчення, а також муляж німецької толової шашки "Amatol 41". Серед колекції містились і сучасні нагороди — відзнаки Президента України ордени "Богдана Хмельницького" та "За мужність" ІІІ ступеня. Чоловік пояснив, що є колекціонером і придбав ці речі для себе.

Вилучені речі. Фото: ДПСУ

Вилучені речі. Фото: ДПСУ

Вилучені речі. Фото: ДПСУ

Як покарали

Згідно з законодавством, вивезення культурних цінностей без свідоцтва забороняється. Тому усі придбані іноземцем нагороди та муляж шашки правоохоронці вилучили разом з його транспортним засобом.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мешканця Одещини, який намагався підкупити прикордонника. А також про схему на Одеській митниці.