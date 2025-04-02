Пытался вывезти советские ордена из Одесской области

Изъятые вещи. Фото: ГПСУ

Гражданин Молдовы приобрел в Одессе коллекцию советских и современных орденов и наград, которые пытался незаконно вывезти из Украины. Однако правоохранители нашли их во время осмотра автомобиля.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Подробности дела

По данным пограничников, 51-летний гражданин Молдовы приобрел предметы через Интернет и забрал их в городе Одесса. Чтобы перевезти купленное через границу незаметно, иностранец приварил к днищу автомобиля самодельный бак с имитацией соответствующих патрубков для подачи топлива. Во время "распаковки" обзорная группа обнаружила картонные коробки, которые содержали более 200 советских, польских и немецких боевых знаков отличия времен Второй мировой войны. Кроме того, орденские планки, государственные награды разного рода удостоверения, а также муляж немецкой толовой шашки Amatol 41. Среди коллекции содержались и современные награды — Президента Украины ордена "Богдана Хмельницкого" и "За мужество" III степени. Мужчина объяснил, что является коллекционером и приобрел эти вещи для себя.

Изъятые вещи. Фото: ГПСУ

Изъятые вещи. Фото: ГПСУ

Изъятые вещи. Фото: ГПСУ

Как наказали

Согласно законодательству, вывоз культурных ценностей без свидетельства запрещается. Поэтому все приобретенные иностранцем награды и муляж шашки правоохранители изъяли вместе с его транспортным средством.

Напомним, недавно мы писали о жителе Одесской области, который пытался подкупить пограничника. А также о схеме на Одесской таможне.