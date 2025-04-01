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Коли в одеситів буде світло завтра — графіки відключень

1 квітня 2025 20:51
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Відключення світла в Одесі завтра - чи задіють графіки
Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В Укренерго ще закликають заощаджувати електроенергію 09:00 до 21:00. Проте завтра, 2 квітня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання електроенергії знижується

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 1 квітня, його рівень був на 1,7% нижчим, ніж в цей час попереднього дня — у понеділок, 31 березня. 

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість світла у квітні. А також про відключення води сьогодні в Одесі.

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