Отключение света в Одессе завтра - задействуют ли графики

Когда у одесситов будет свет завтра — графики отключений
В Укрэнерго еще призывают экономить электроэнергию с 9:00 до 21:00. Однако завтра, 2 апреля, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.
Потребление электроэнергии снижается
Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 1 апреля, его уровень был на 1,7% ниже, чем в это время предыдущего дня — в понедельник, 31 марта.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о стоимости света в апреле. А также об отключении воды сегодня в Одессе.
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