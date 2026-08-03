Комбінована атака РФ на Одещину: у морі палає чергове судно

Палаюче судно. Фото: Новини.LIVE

Марія Луценко Редактор

Росія знову атакувала Одещину ракетама та дронами. Під ударом опинилися об’єкти транспортної інфраструктури. У портах Великої Одеси та Дунайського регіону також постраждали цивільні судна. Внаслідок атаки поранення отримали 10 людей. Четверо постраждалих госпіталізували.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Адміністрацію морських портів України.

Удар по суднам

Вдень, 3 серпня, Росія атакувала цивільні судна в портах Великої Одеси та Дунайського регіону. Під обстріл потрапили об’єкти цивільного флоту, зокрема ті, що через попередні пошкодження залишаються біля причалів або на якірних стоянках. Вони не здійснювали вантажних операцій, однак це не зупинило російські удари.

В Адміністрації морських портів України наголошують, що такі атаки створюють загрозу для цивільного судноплавства та роботи українських портів.

Атака на Одещину

Унаслідок російського удару на території об’єкта транспортної інфраструктури виникла пожежа. Надзвичайники оперативно прибули на місце та загасили займання. Будівля об’єкта зазнала пошкоджень. Також постраждали 13 легкових автомобілів та 2 автобуси.

Авто після атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Постраждалі від атаки

Внаслідок атаки поранення отримали 10 людей. Серед них чотири жінки віком 53-66 років та шестеро чоловіків віком 29-62 роки. Шістьом постраждалим надали медичну допомогу на місці, чотирьох людей госпіталізували, 55-річний чоловік перебуває у важкому стані, інші травмовані — у стані середньої тяжкості.

Вогнеборці гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Робота рятувальників

До ліквідації наслідків атаки залучили 41 рятувальника та дев’ять одиниць техніки ДСНС. Надзвичайники оперативно приборкали пожежу та продовжили роботи на місці удару.

Надзвичайники на місці удару. Фото: ДСНС Одещини

Руйнації на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Кримінальне провадження

На місці правоохоронці документують воєнні злочини. За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Пожежники гасять вогонь. Фото: ДСНС Одещини

Надзвичайники ліквідовують наслідки. Фото: ДСНС Одещини

Удари почастішали

Інтенсивність російських атак на портову інфраструктуру продовжує зростати. Лише за перші дні серпня зафіксували п’ять атак на об’єкти морських портів, три атаки на цивільні судна в портах та два удари по суднах, які перебували в Українському морському коридорі.

У липні масштаби атак були ще більшими. За місяць зафіксували 67 ударів по об’єктах морських портів, 35 атак на цивільні судна в портах та 22 атаки на судна в Українському морському коридорі.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська вдень, 1 серпня, атакували Одесу ударними дронами. Під ударом опинився житловий масив міста. Внаслідок атаки постраждали троє чоловіків, двоє — у важкому стані.

Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти атакували безпілотниками Подільський район Одеської області. Унаслідок удару постраждали двоє дітей — 12-річна дівчинка та її 6-річний брат. Обох госпіталізували з уламковими пораненнями до обласної дитячої лікарні.