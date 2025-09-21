Одеські митники вилучили 22 iPhone 17 на кордоні

Контрабанда на кордоні — на Одещині вилучили новенькі iPhone 17
На Одещині митники зірвали спробу ввезти в Україну партію найновіших ґаджетів Apple без декларування. У рейсовому автобусі з Кишинева виявили iPhone 17 та Apple Watch Ultra. Тепер власниця "схованки" ризикує залишитися без дорогої техніки й отримати проблеми із законом.
Про це у неділю, 21 вересня, повідомили в Одеській митниці.
Контрабанда iPhone 17
За їхніми даними, інцидент стався на пункті пропуску "Маяки–Паланка–Удобне". Під час огляду рейсового автобуса "Кишинів–Одеса" митники разом із прикордонниками та співробітниками СБУ перевірили багаж пасажирів. У речах однієї з українок вони натрапили на велику партію техніки Apple.
Серед вилученого — 22 смартфони iPhone 17 різних моделей та годинник Apple Watch Ultra. Жінка намагалася ввезти їх без декларування та сплати митних платежів.
За фактом уже складено протокол про порушення митних правил. Остаточну вартість "улову" визначить товарознавча експертиза. Усі гаджети вилучені.
