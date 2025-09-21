Відео
Головна Одеса Контрабанда на кордоні — на Одещині вилучили новенькі iPhone 17

Контрабанда на кордоні — на Одещині вилучили новенькі iPhone 17

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 11:40
Одеські митники вилучили 22 iPhone 17 на кордоні
На Одещині вилучили контрабандні телефони. Фото: Одеська митниця

На Одещині митники зірвали спробу ввезти в Україну партію найновіших ґаджетів Apple без декларування. У рейсовому автобусі з Кишинева виявили iPhone 17 та Apple Watch Ultra. Тепер власниця "схованки" ризикує залишитися без дорогої техніки й отримати проблеми із законом.

Про це у неділю, 21 вересня, повідомили в Одеській митниці.

Читайте також:
Контрабанда на кордоні — на Одещині вилучили новенькі iPhone 17 - фото 1
Одеситка намагалася провезти незаконно нові iPhone 17. Фото: Одеська митниця

Контрабанда iPhone 17

За їхніми даними, інцидент стався на пункті пропуску "Маяки–Паланка–Удобне". Під час огляду рейсового автобуса "Кишинів–Одеса" митники разом із прикордонниками та співробітниками СБУ перевірили багаж пасажирів. У речах однієї з українок вони натрапили на велику партію техніки Apple.

Серед вилученого — 22 смартфони iPhone 17 різних моделей та годинник Apple Watch Ultra. Жінка намагалася ввезти їх без декларування та сплати митних платежів.

Контрабанда iPhone 17
Телефони сховані у сумці. Фото: Одеська митниця

За фактом уже складено протокол про порушення митних правил. Остаточну вартість "улову" визначить товарознавча експертиза. Усі гаджети вилучені.

Нагадаємо, в поромному пункті пропуску "Орлівка" прикордонники зупинили спробу провезення наркотиків. Також ми писали, що на кордоні з Румунією викрили спробу незаконного перевезення тютюнових виробів        

Одеса контрабанда телефони Одеська область Новини Одеси митниця
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
