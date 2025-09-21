Одеські митники вилучили 22 iPhone 17 на кордоні

На Одещині вилучили контрабандні телефони. Фото: Одеська митниця

На Одещині митники зірвали спробу ввезти в Україну партію найновіших ґаджетів Apple без декларування. У рейсовому автобусі з Кишинева виявили iPhone 17 та Apple Watch Ultra. Тепер власниця "схованки" ризикує залишитися без дорогої техніки й отримати проблеми із законом.

Про це у неділю, 21 вересня, повідомили в Одеській митниці.

Одеситка намагалася провезти незаконно нові iPhone 17. Фото: Одеська митниця

Контрабанда iPhone 17

За їхніми даними, інцидент стався на пункті пропуску "Маяки–Паланка–Удобне". Під час огляду рейсового автобуса "Кишинів–Одеса" митники разом із прикордонниками та співробітниками СБУ перевірили багаж пасажирів. У речах однієї з українок вони натрапили на велику партію техніки Apple.

Серед вилученого — 22 смартфони iPhone 17 різних моделей та годинник Apple Watch Ultra. Жінка намагалася ввезти їх без декларування та сплати митних платежів.

Телефони сховані у сумці. Фото: Одеська митниця

За фактом уже складено протокол про порушення митних правил. Остаточну вартість "улову" визначить товарознавча експертиза. Усі гаджети вилучені.

Нагадаємо, в поромному пункті пропуску "Орлівка" прикордонники зупинили спробу провезення наркотиків. Також ми писали, що на кордоні з Румунією викрили спробу незаконного перевезення тютюнових виробів.