Главная Одесса Контрабанда на границе — на Одесчине изъяли новенькие iPhone 17

Контрабанда на границе — на Одесчине изъяли новенькие iPhone 17

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 11:40
Одесские таможенники изъяли 22 iPhone 17 на границе
В Одесской области изъяли контрабандные телефоны. Фото: Одесская таможня

В Одесской области таможенники сорвали попытку ввезти в Украину партию новейших гаджетов Apple без декларирования. В рейсовом автобусе из Кишинева обнаружили iPhone 17 и Apple Watch Ultra. Теперь владелица "тайника" рискует остаться без дорогой техники и получить проблемы с законом.

Об этом в воскресенье, 21 сентября, сообщили в Одесской таможне.

Читайте также:
Контрабанда на кордоні — на Одещині вилучили новенькі iPhone 17 - фото 1
Одесситка пыталась провезти незаконно новые iPhone 17. Фото: Одесская таможня

Контрабанда iPhone 17

По их данным, инцидент произошел на пункте пропуска "Маяки-Паланка-Удобное". Во время осмотра рейсового автобуса "Кишинев-Одесса" таможенники вместе с пограничниками и сотрудниками СБУ проверили багаж пассажиров. В вещах одной из украинок они наткнулись на крупную партию техники Apple.

Среди изъятого — 22 смартфона iPhone 17 различных моделей и часы Apple Watch Ultra. Женщина пыталась ввезти их без декларирования и уплаты таможенных платежей.

Контрабанда iPhone 17
Телефоны спрятаны в сумке. Фото: Одесская таможня

По факту уже составлен протокол о нарушении таможенных правил. Окончательную стоимость "улова" определит товароведческая экспертиза. Все гаджеты изъяты.

Напомним, в паромном пункте пропуска "Орловка" пограничники пресекли попытку провоза наркотиков. Также мы писали, что на границе с Румынией разоблачили попытку незаконной перевозки табачных изделий..

Одесса контрабанда телефоны Одесская область Новости Одессы таможня
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
