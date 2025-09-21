Одесские таможенники изъяли 22 iPhone 17 на границе

Контрабанда на границе — на Одесчине изъяли новенькие iPhone 17
В Одесской области таможенники сорвали попытку ввезти в Украину партию новейших гаджетов Apple без декларирования. В рейсовом автобусе из Кишинева обнаружили iPhone 17 и Apple Watch Ultra. Теперь владелица "тайника" рискует остаться без дорогой техники и получить проблемы с законом.
Об этом в воскресенье, 21 сентября, сообщили в Одесской таможне.
Контрабанда iPhone 17
По их данным, инцидент произошел на пункте пропуска "Маяки-Паланка-Удобное". Во время осмотра рейсового автобуса "Кишинев-Одесса" таможенники вместе с пограничниками и сотрудниками СБУ проверили багаж пассажиров. В вещах одной из украинок они наткнулись на крупную партию техники Apple.
Среди изъятого — 22 смартфона iPhone 17 различных моделей и часы Apple Watch Ultra. Женщина пыталась ввезти их без декларирования и уплаты таможенных платежей.
По факту уже составлен протокол о нарушении таможенных правил. Окончательную стоимость "улова" определит товароведческая экспертиза. Все гаджеты изъяты.
