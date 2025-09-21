Одесские таможенники изъяли 22 iPhone 17 на границе

В Одесской области изъяли контрабандные телефоны. Фото: Одесская таможня

В Одесской области таможенники сорвали попытку ввезти в Украину партию новейших гаджетов Apple без декларирования. В рейсовом автобусе из Кишинева обнаружили iPhone 17 и Apple Watch Ultra. Теперь владелица "тайника" рискует остаться без дорогой техники и получить проблемы с законом.

Об этом в воскресенье, 21 сентября, сообщили в Одесской таможне.

Одесситка пыталась провезти незаконно новые iPhone 17. Фото: Одесская таможня

Контрабанда iPhone 17

По их данным, инцидент произошел на пункте пропуска "Маяки-Паланка-Удобное". Во время осмотра рейсового автобуса "Кишинев-Одесса" таможенники вместе с пограничниками и сотрудниками СБУ проверили багаж пассажиров. В вещах одной из украинок они наткнулись на крупную партию техники Apple.

Среди изъятого — 22 смартфона iPhone 17 различных моделей и часы Apple Watch Ultra. Женщина пыталась ввезти их без декларирования и уплаты таможенных платежей.

Телефоны спрятаны в сумке. Фото: Одесская таможня

По факту уже составлен протокол о нарушении таможенных правил. Окончательную стоимость "улова" определит товароведческая экспертиза. Все гаджеты изъяты.

Напомним, в паромном пункте пропуска "Орловка" пограничники пресекли попытку провоза наркотиков. Также мы писали, что на границе с Румынией разоблачили попытку незаконной перевозки табачных изделий..