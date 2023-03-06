Контрабанда в балоні

Порушниця намагалася перетнути кордон в пункті пропуску “Орлівка”

Прикордонники Ізмаїльського загону в поромному пункті пропуску "Орлівка" виявили контрабанду. Гербіциди та 750 тис. грн намагалися перевезти у газобалонному обладнані автомобілі "Honda".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Значну суму коштів та хімічні препарати, що використовуються для боротьби з небажаною рослинністю, прикордонники виявили у 30-річної громадянки України, яка намагалася на автомобілі "Honda" виїхати за кордон", — йдеться у повідомленні.

Під час перевірки увагу оглядової групи привернув газовий балон, змонтований всередині багажного відділення у ніші для запасного колеса. І не дарма, адже під час демонтажу прикордонники помітили, що знизу балон частково був заклеєний ізоляційною плівкою.

"Виявилося, що в балоні був ретельно обладнаний сховок, з якого витягли 750 тисяч гривень та 34 пластикові банки з гербіцидами", — зазначили у Державній прикордонній службі України.

Наразі щодо водійки митники склали протокол про порушення митних правил, гроші та речовини вилучено до рішення суду.

Нагадаємо, оперативники Білгород-Дністровського та Подільського прикордонних загонів запобігли незаконному переправленню осіб через державний кордон. Шестеро розумників вирішили сховатись в причепі фури.

А пес Рембо допоміг одеським прикордонникам виявити наркотики, які 42-річна громадянка України намагалася вивезти до сусідньої країни. Втім в результаті спрацювання службового собаки Рембо серед особистих речей пасажирки було виявлено три силіконових контейнери з канабісом та пакет з амфетаміном. Вміст саме цих речовин підтвердив експрес-тест в пункті пропуску.