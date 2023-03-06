Контрабанда в баллоне

Нарушительница пыталась пересечь границу в пункте пропуска "Орловка"

Пограничники Измаильского отряда в паромном пункте пропуска "Орловка" обнаружили контрабанду. Гербициды и 750 тыс. грн пытались перевезти в газобаллонном оборудовании автомобили Honda.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Значительную сумму средств и химические препараты, используемые для борьбы с нежелательной растительностью, пограничники обнаружили у 30-летней гражданки Украины, пытавшейся на автомобиле Honda уехать за границу", — говорится в сообщении.

В ходе проверки внимание смотровой группы привлек газовый баллон, смонтированный внутри багажного отделения в нише для запасного колеса. И не зря, ведь при демонтаже пограничники заметили, что снизу баллон частично был заклеен изоляционной пленкой.

"Оказалось, что в баллоне был тщательно оборудован тайник, из которого вытащили 750 тыс. грн и 34 пластиковых банка с гербицидами", — отметили в Государственной пограничной службе Украины.

В отношении водителя таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил, деньги и вещества изъяты до решения суда.

Напомним, оперативники Белгород-Днестровского и Подольского пограничных отрядов предотвратили незаконную переправку лиц через государственную границу. Шесть дельцов решили спрятаться в прицепе фуры.

А пес Рембо помог одесским пограничникам выявить наркотики, которые 42-летняя гражданка Украины пыталась вывезти в соседнюю страну. Впрочем, в результате срабатывания служебной собаки Рембо среди личных вещей пассажирки были обнаружены три силиконовых контейнера с каннабисом и пакет с амфетамином. Содержимое именно этих веществ подтвердило экспресс-тест в пункте пропуска.