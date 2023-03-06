Контрабанда в баллоне: пограничники обнаружили 750 тыс. грн и гербициды
Пограничники Измаильского отряда в паромном пункте пропуска "Орловка" обнаружили контрабанду. Гербициды и 750 тыс. грн пытались перевезти в газобаллонном оборудовании автомобили Honda.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
-
Игнат рассказал, где сосредоточено наибольшее количество российских ЗРК
-
В Украину удалось вернуть 8-летнего мальчика, который находился на временно оккупированной рф территории
-
Мобилизация в Украине 2023: какие специалисты получили стопроцентную бронь
-
В Днепре в одной из служб такси работает собака Бени: детали
-
Расследование завершено: мэра и депутата в Одесской области подозревают в получении взятки
-
В россии готовятся к президентским выборам: каких результатов ожидает путин
-
"ПСЖ" потерял лидера до конца сезона: футболист принял спорное решение
-
Жители столицы могут слышать звуки выстрелов в четверг: причины
-
Новая тактика: в Воздушных силах рассказали, как рф маскирует "Шахеды" от ПВО
-
Суд арестовал имущество харьковской фармкомпании - фирма сотрудничала с РФ
"Значительную сумму средств и химические препараты, используемые для борьбы с нежелательной растительностью, пограничники обнаружили у 30-летней гражданки Украины, пытавшейся на автомобиле Honda уехать за границу", — говорится в сообщении.
В ходе проверки внимание смотровой группы привлек газовый баллон, смонтированный внутри багажного отделения в нише для запасного колеса. И не зря, ведь при демонтаже пограничники заметили, что снизу баллон частично был заклеен изоляционной пленкой.
"Оказалось, что в баллоне был тщательно оборудован тайник, из которого вытащили 750 тыс. грн и 34 пластиковых банка с гербицидами", — отметили в Государственной пограничной службе Украины.
В отношении водителя таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил, деньги и вещества изъяты до решения суда.
Напомним, оперативники Белгород-Днестровского и Подольского пограничных отрядов предотвратили незаконную переправку лиц через государственную границу. Шесть дельцов решили спрятаться в прицепе фуры.
А пес Рембо помог одесским пограничникам выявить наркотики, которые 42-летняя гражданка Украины пыталась вывезти в соседнюю страну. Впрочем, в результате срабатывания служебной собаки Рембо среди личных вещей пассажирки были обнаружены три силиконовых контейнера с каннабисом и пакет с амфетамином. Содержимое именно этих веществ подтвердило экспресс-тест в пункте пропуска.