На Одещині викрили ділків, які збували контрафактні сигарети - БЕБ

На Одещині викрили канал контрафактних сигарет. Фото: БЕБ

В Одеській області детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили організаторів нелегального продажу електронних сигарет. Усього у горе-підприємців вилучили товар на суму понад 3 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.

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Деталі діяльності

На Одещині "бізнесмени" зберігали електронні сигарети без акцизних марок та аксесуари до них в орендованих квартирах і на території паркінгу одного з житлових комплексів Одеси. Протягом року вони відправляли товар по всій Україні поштою, а оплату приймали на банківську картку або через кур'єрську службу.

"Клієнтів" вони шукали через канал у Telegram. "Бізнесмени" навіть не перевіряли вік покупців, тому електронні сигарети могли потрапляти до рук неповнолітніх.

Обшуки у фігурантів

За місцями проживання продавців, у нежитлових приміщеннях, а також в автомобілі, яким перевозили товар, провели обшуки. В результаті було вилучено:

понад 2 тисячі електронних сигарет;

рідини до пристроїв та змінні картриджі;

гроші;

мобільні телефони;

транспортний засіб.

Орієнтовна вартість вилученого становить 3,2 млн грн. Наразі триває слідство для встановлення повного кола осіб.

Контрафакт на Одещині

Ми писали, що житель Одеси придбав оптом цигарки без акцизу та планував їх продавати. Під час обшуків у одесита вилучили товару на 6 млн грн.

Також ми повідомляли, що два молоді одесити організували схему продажу електронних пристроїв для куріння. Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів майно на суму понад 1 млн грн.

Додамо, що одесит протягом року збував цигарки по всій території України через соцмережі. Зловмисника затримали та вилучили в нього товару на суму 2 млн грн.