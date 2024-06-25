В Одесской области разоблачили дельцов, сбывавших контрафактные сигареты - БЕБ

В Одесской области разоблачили канал контрафактных сигарет. Фото: БЭБ

В Одесской области детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили организаторов нелегальной продажи электронных сигарет. Всего у горе-предпринимателей изъяли товар на сумму более 3 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ .

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Детали деятельности

В Одесской области "бизнесмены" хранили электронные сигареты без акцизных марок и аксессуары к ним в арендованных квартирах и на территории паркинга одного из жилых комплексов Одессы. В течение года они отправляли товар по всей Украине по почте, а оплату принимали на банковскую карту или через курьерскую службу.

"Клиентов" они искали по каналу в Telegram. "Бизнесмены" даже не проверяли возраст покупателей, поэтому электронные сигареты могли попадать в руки несовершеннолетних.

Обыски у фигурантов

По местам жительства продавцов, в нежилых помещениях, а также в автомобиле, которым перевозили товар, провели обыски. В результате было изъято:

свыше 2 тысяч электронных сигарет;

жидкости к устройствам и сменные картриджи;

деньги;

мобильные телефоны;

транспортное средство.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет 3,2 млн грн. В настоящее время продолжается следствие по установлению полного круга лиц.

Контрафакт в Одесской области

Мы писали, что житель Одессы купил оптом сигареты без акциза и планировал их продавать. Во время обысков у одессита изъяли товар на 6 миллионов гривен.

Также мы сообщали, что два молодых одессита организовали схему продаж электронных устройств для курения. Во время обысков правоохранители изъяли у фигурантов имущество на сумму более 1 миллиона гривен.

Добавим, что одессит в течение года сбывал сигареты по всей территории Украины через соцсети. Злоумышленник был задержан и у него изъяли товара на сумму 2 миллиона гривен.