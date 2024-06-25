В Одесской области разоблачили дельцов, сбывавших контрафактные сигареты - БЕБ

Контрафактные электронные сигареты по всей Украине — в Одесской области разоблачили предпринимателей
В Одесской области детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили организаторов нелегальной продажи электронных сигарет. Всего у горе-предпринимателей изъяли товар на сумму более 3 млн грн.
Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ .
Детали деятельности
В Одесской области "бизнесмены" хранили электронные сигареты без акцизных марок и аксессуары к ним в арендованных квартирах и на территории паркинга одного из жилых комплексов Одессы. В течение года они отправляли товар по всей Украине по почте, а оплату принимали на банковскую карту или через курьерскую службу.
"Клиентов" они искали по каналу в Telegram. "Бизнесмены" даже не проверяли возраст покупателей, поэтому электронные сигареты могли попадать в руки несовершеннолетних.
Обыски у фигурантов
По местам жительства продавцов, в нежилых помещениях, а также в автомобиле, которым перевозили товар, провели обыски. В результате было изъято:
- свыше 2 тысяч электронных сигарет;
- жидкости к устройствам и сменные картриджи;
- деньги;
- мобильные телефоны;
- транспортное средство.
Ориентировочная стоимость изъятого составляет 3,2 млн грн. В настоящее время продолжается следствие по установлению полного круга лиц.
Контрафакт в Одесской области
Мы писали, что житель Одессы купил оптом сигареты без акциза и планировал их продавать. Во время обысков у одессита изъяли товар на 6 миллионов гривен.
Также мы сообщали, что два молодых одессита организовали схему продаж электронных устройств для курения. Во время обысков правоохранители изъяли у фигурантов имущество на сумму более 1 миллиона гривен.
Добавим, что одессит в течение года сбывал сигареты по всей территории Украины через соцсети. Злоумышленник был задержан и у него изъяли товара на сумму 2 миллиона гривен.
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