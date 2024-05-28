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Контроль над Чорним морем посилений — помічена розвідка НАТО

28 травня 2024 14:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Контроль над Чорним морем посилений — помічена розвідка НАТО
Літак Bombardier Challenger 650 патрулює зараз в акваторії Чорного моря. Ілюстративне фото: flightaware
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Літак НАТО спостерігає за ситуацією у Чорному морі зараз, 28 травня. Так, над акваторією помічений Bombardier Challenger 650, який контролює безпекову ситуацію близько території тимчасово окупованого Криму та на воді.

Про це Новини.LIVE дізнались з з порталу Flightradar.

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Літак НАТО веде розвідку над акваторією Чорного моря. Авіація знаходиться на відстані 120-140 км від узбережжя Криму та прямує у напрямку Румунії.

Літак над Чорним морем
Маршрут літака. Фото: скриншот

Які місії виконує

Bombardier Challenger 650 оснащений апаратурою, що дозволяє вести розвідку на сотні кілометрів у глибину, а також комплексом протидії системам РЕБ. Крім того, літак має прилади для дистанційного прослуховування каналів зв'язку. Інформація про знайдені об'єкти обробляється в автоматизованому режимі. Її можна використовувати для наведення високоточної зброї у реальному часі.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що у Чорному морі станом на 28 травня фіксується один корабель росіян, однак одиниці флоту окупантів тепер присутні і в акваторії Азовського моря. Споряджені ракетоносії ворог тримає у пунктах базування. Потрібно пам'ятати, що росіяни можуть запускати ракети навіть зі своїх військових портів.

Ми також писали, що незабаром розпочнуться навчання за участі американських та українських ВМС. Міжнародні тренування сприятимуть підвищенню експортно-імпортних спроможностей України та будуть спрямовані на безпеку у Чорному морі.

Додамо, що українські бійці продовжують завдавати уражень одиницям флоту росіян у Чорному морі. Наразі залишатись у Криму для окупантів небезпечно та варто боятись подальших вогневих уражень з боку Сил оборони.

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