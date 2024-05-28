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Контроль над Черным морем усилен — замечена разведка НАТО

28 мая 2024 14:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Контроль над Черным морем усилен — замечена разведка НАТО
Самолет Bombardier Challenger 650 патрулирует сейчас в акватории Черного моря. Иллюстративное фото: flightaware
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Самолет НАТО наблюдает за ситуацией в Черном море сейчас, 28 мая. Так, над акваторией замечен Bombardier Challenger 650, контролирующий ситуацию безопасности около территории временно оккупированного Крыма и на воде.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

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Самолет НАТО ведет разведку над акваторией Черного моря. Авиация находится на расстоянии 120-140 км от побережья Крыма и следует в направлении Румынии.

Самолет над Черным морем
Маршрут самолета. Фото: скриншот

Какие миссии выполняет

Bombardier Challenger 650 оснащен аппаратурой, позволяющей вести разведку на сотни километров в глубину, а также комплексом противодействия системам РЭБ. Кроме того, у самолета есть приборы для дистанционного прослушивания каналов связи. Информация о найденных объектах обрабатывается в автоматизированном режиме. Его можно использовать для наведения высокоточного оружия в реальном времени.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что в Черном море по состоянию на 28 мая фиксируется один корабль россиян, однако единицы флота оккупантов теперь присутствуют и в акватории Азовского моря. Снаряженные ракетоносители враг держит в пунктах базирования. Следует помнить, что россияне могут запускать ракеты даже из своих военных портов.

Мы также писали, что в скором времени начнутся учения с участием американских и украинских ВМС. Международные тренировки будут способствовать повышению экспортно-импортных возможностей Украины и направлены на безопасность в Черном море.

Добавим, что украинские бойцы продолжают наносить впечатления единицам флота россиян в Черном море. Пока оставаться в Крыму для оккупантов опасно и следует бояться дальнейших огневых поражений со стороны Сил обороны.

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