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Корабель ворожого флоту напоготові — загроза обстрілів з Чорного моря сьогодні

26 липня 2024 10:19
Верзілова Єлизавета - редактор
Флот РФ у морях сьогодні, 26 липня: де чатують ракетоносії
Ворожий корабель на чергуванні у морі. Фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

Станом на сьогодні, 26 липня, в акваторії Чорного моря чатує споряджений ракетоносій, тож загроза ракетних обстрілів надзвичайно висока. Російський флот й надалі продовжує маневрувати у морях, тим самим намагаючись убезпечити свої кораблі від уражень, проте запускати ракети вони можуть навіть з військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • Чорне море — в акваторії чатує один ворожий ракетоносій із загальним залпом до чотирьох "Калібрів".
  • Азовське море — немає російського флоту.
  • Середземне море — два кораблі, один з них — споряджений ракетоносій з 16 "Калібрами".
Рух флоту росіян 26 липня
Інформація щодо ворожого флоту. Фото: ВМ С ЗСУ

Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії

Основними ракетними кораблями є малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". На цей час "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Амур" і "Туча" проходять випробування поблизу Новоросійська. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

Характеристика ракети "Калібр"
Інформація про ракети "Калібр". Фото: NV.

Крім того, Чорноморський флот Росії має чотири підводні човни, кожен з яких обладнаний чотирма пусковими шахтами, тоді як інші носії мають по вісім.

МРК "Одинцово"
МРК проєкту "Каракуртт". Фото: росЗМІ

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Ми писали, що останній у Чорноморському регіоні російський пором "Слов'янин" був знятий з рейсу "Порт Кавказ — Варна". Наразі його використання для окупантів ризиковано через загрозу уражень з боку українських Сил Оборони.

Також ми повідомляли, що російські загарбники тікають з морів та перебазовують флот. Свої бойові кораблі вони виводять з Азовського та Чорного морів до Новоросійська, адже військово-морська база там має кращі умови для їхнього обслуговування та ремонту.

Додамо, що військові не виключають можливість ракетних ударів по півдню України з сусідніх морів. Зокрема йдеться про акваторії Каспійського та Середземного, звідки росіяни також можуть атакувати, однак у такому випадку для окупантів є певні перепони. 

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