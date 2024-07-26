Флот РФ в морях сегодня, 26 июля: где подстерегают ракетоносители

Корабль вражеского флота наготове — угроза обстрелов с Черного моря сегодня
На сегодня, 26 июля, в акватории Черного моря подстерегает снаряженный ракетоноситель, поэтому угроза ракетных обстрелов чрезвычайно высока. Российский флот продолжает маневрировать в морях, тем самым пытаясь обезопасить свои корабли от поражений, однако запускать ракеты они могут даже из военных портов.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Корабли врага в морях
- Черное море — в акватории подстерегает один вражеский ракетоноситель с общим залпом до четырех "Калибров".
- Азовское море – нет российского флота.
- Средиземное море — два корабля, один из них — снаряженный ракетоноситель с 16 "Калибрами".
Ракетоносители на вооружении ЧФ России
Основными ракетными кораблями являются малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Амур" и "Туча" проходят испытания вблизи Новороссийска. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".
Кроме того, Черноморский флот России имеет четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.
Больше новостей о движении кораблей ЧФ РФ
Мы писали, что последний в Черноморском регионе российский паром "Славянин" был снят с рейса "Порт Кавказ — Варна". Пока его использование для оккупантов рисковано из-за угрозы поражений со стороны украинских Сил Обороны.
Также мы сообщали, что российские захватчики бегут из морей и перебазируют флот. Свои боевые корабли они выводят из Азовского и Черного морей в Новороссийск, ведь военно-морская база там имеет лучшие условия для их обслуживания и ремонта.
Добавим, что военные не исключают возможность ракетных ударов по югу Украины из соседних морей. В частности, речь идет об акватории Каспийского и Средиземного, откуда россияне также могут атаковать, однако в таком случае для оккупантов есть определенные преграды.
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