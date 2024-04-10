Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ситуація з ворожим флотом — скільки кораблів на чергуванні arrow

Ситуація з ворожим флотом — скільки кораблів на чергуванні

10 квітня 2024 09:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ситуація з ворожим флотом — скільки кораблів на чергуванні
Ворожі кораблі на рейді. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 10 квітня, споряджені ракетоносії росіян чергують в акваторії Середземного моря. В Чорному та Азовському ворожі кораблі не помічені — окупанти продовжують тримати їх в пунктах базування. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному морі відсутні ворожі кораблі;
  • в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі — 4 кораблі, 3 ракетоносія з 20 "Калібрами".

     

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ Керченською протокою рух здійснили:

  • до Азовського моря — 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 17 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про російський флот

Нагадаємо, українські бійці щодня стають на захист своєї країни, її суверенності та незалежності. Так, лише за останній місяць армія РФ втратила один корабель, а ще чотири наразі пошкоджені й не перебувають у бойовій готовності. Окрім цього, уражена також будівля військово-морської бази "Севастополь". Втрата такої установи є дуже серйозною для армії Росії.

Раніше ми повідомляли, що успішно виконані операції України у Чорному морі полягають у комплексній роботі усіх підрозділів Сил оборони. Проте і необачність та самовпевненість ворога дуже часто грають на руку українським бійцям.

Додамо, що в російському Примор'ї уночі 8 квітня трапилася пожежа на багатофункціональному судні постачання "Катерина Велика". Внаслідок події загинула одна людина, ще троє — доставлені до лікарні.

Одеса
війна
російські війська
ВМС
Чорне море
корабель
Одеська область
Азовське море
Новини Одеси
флот

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

27 березня 2024

11:14 У Челсі прокоментували гру Мудрика за збірну України

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи