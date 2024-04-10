Ситуація з ворожим флотом — скільки кораблів на чергуванні

Ворожі кораблі на рейді. Ілюстративне фото: росЗМІ

Станом на сьогодні, 10 квітня, споряджені ракетоносії росіян чергують в акваторії Середземного моря. В Чорному та Азовському ворожі кораблі не помічені — окупанти продовжують тримати їх в пунктах базування.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі відсутні ворожі кораблі;

в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;

у Середземному морі — 4 кораблі, 3 ракетоносія з 20 "Калібрами". https://t.me/ukrainian_navy/5900

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ Керченською протокою рух здійснили:

до Азовського моря — 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 17 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

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Нагадаємо, українські бійці щодня стають на захист своєї країни, її суверенності та незалежності. Так, лише за останній місяць армія РФ втратила один корабель, а ще чотири наразі пошкоджені й не перебувають у бойовій готовності. Окрім цього, уражена також будівля військово-морської бази "Севастополь". Втрата такої установи є дуже серйозною для армії Росії.



Раніше ми повідомляли, що успішно виконані операції України у Чорному морі полягають у комплексній роботі усіх підрозділів Сил оборони. Проте і необачність та самовпевненість ворога дуже часто грають на руку українським бійцям.

Додамо, що в російському Примор'ї уночі 8 квітня трапилася пожежа на багатофункціональному судні постачання "Катерина Велика". Внаслідок події загинула одна людина, ще троє — доставлені до лікарні.