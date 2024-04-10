Ситуація з ворожим флотом — скільки кораблів на чергуванні
Станом на сьогодні, 10 квітня, споряджені ракетоносії росіян чергують в акваторії Середземного моря. В Чорному та Азовському ворожі кораблі не помічені — окупанти продовжують тримати їх в пунктах базування.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- У Чорному морі відсутні ворожі кораблі;
- в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
- у Середземному морі — 4 кораблі, 3 ракетоносія з 20 "Калібрами".
Рух морем продовжується
За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ Керченською протокою рух здійснили:
- до Азовського моря — 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 17 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.
Більше про російський флот
Нагадаємо, українські бійці щодня стають на захист своєї країни, її суверенності та незалежності. Так, лише за останній місяць армія РФ втратила один корабель, а ще чотири наразі пошкоджені й не перебувають у бойовій готовності. Окрім цього, уражена також будівля військово-морської бази "Севастополь". Втрата такої установи є дуже серйозною для армії Росії.
Раніше ми повідомляли, що успішно виконані операції України у Чорному морі полягають у комплексній роботі усіх підрозділів Сил оборони. Проте і необачність та самовпевненість ворога дуже часто грають на руку українським бійцям.
Додамо, що в російському Примор'ї уночі 8 квітня трапилася пожежа на багатофункціональному судні постачання "Катерина Велика". Внаслідок події загинула одна людина, ще троє — доставлені до лікарні.
Читайте Новини.LIVE!