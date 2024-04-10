Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ситуация с вражеским флотом — сколько кораблей на дежурстве arrow

Ситуация с вражеским флотом — сколько кораблей на дежурстве

10 апреля 2024 09:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Ситуация с вражеским флотом — сколько кораблей на дежурстве
Вражеские корабли на рейде. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 10 апреля, снаряженные ракетоносители россиян дежурят в акватории Средиземного моря. В Черном и Азовском вражеские корабли не замечены — оккупанты продолжают держать их в пунктах базирования.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

  • В Черном море отсутствуют вражеские корабли;
  • в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;
  • в Средиземном море — 4 корабля, 3 ракетоносителя с 20 "Калибрами".

     

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ Керченским проливом движение совершили:

  • к Азовского моря — 7 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 17 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Больше о российском флоте

Напомним, украинские бойцы каждый день становятся в защиту своей страны, ее суверенности и независимости. Так, только за последний месяц армия РФ потеряла один корабль, а еще четыре пока повреждены и не находятся в боевой готовности. Кроме того, поражено также здание военно-морской базы "Севастополь". Потеря такого учреждения очень серьезна для армии России.

Ранее мы сообщали, что успешно выполненные операции Украины в Черном море состоят в комплексной работе всех подразделений Сил обороны. Однако и опрометчивость и самоуверенность врага часто играют на руку украинским бойцам.

Добавим, что в российском Приморье ночью 8 апреля произошел пожар на многофункциональном судне поставок "Екатерина Великая". В результате происшествия погиб один человек, еще трое — доставлены в больницу.

Одесса
война
российские войска
ВМС
Черное море
корабль
Одесская область
Азовское море
Новости Одессы
флот

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

27 марта 2024

11:14 В Челси прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа