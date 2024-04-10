Ситуация с вражеским флотом — сколько кораблей на дежурстве
На сегодня, 10 апреля, снаряженные ракетоносители россиян дежурят в акватории Средиземного моря. В Черном и Азовском вражеские корабли не замечены — оккупанты продолжают держать их в пунктах базирования.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- В Черном море отсутствуют вражеские корабли;
- в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;
- в Средиземном море — 4 корабля, 3 ракетоносителя с 20 "Калибрами".
Движение по морю продолжается
По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ Керченским проливом движение совершили:
- к Азовского моря — 7 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 17 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.
Больше о российском флоте
Напомним, украинские бойцы каждый день становятся в защиту своей страны, ее суверенности и независимости. Так, только за последний месяц армия РФ потеряла один корабль, а еще четыре пока повреждены и не находятся в боевой готовности. Кроме того, поражено также здание военно-морской базы "Севастополь". Потеря такого учреждения очень серьезна для армии России.
Ранее мы сообщали, что успешно выполненные операции Украины в Черном море состоят в комплексной работе всех подразделений Сил обороны. Однако и опрометчивость и самоуверенность врага часто играют на руку украинским бойцам.
Добавим, что в российском Приморье ночью 8 апреля произошел пожар на многофункциональном судне поставок "Екатерина Великая". В результате происшествия погиб один человек, еще трое — доставлены в больницу.
Читайте Новини.LIVE!