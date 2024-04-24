Кораблі Росії чергують в акваторіях морів — яка загроза ракетоносіїв

Кораблі Росії чергують в акваторії Середземного моря. Ілюстративне фото: УНІАН

Станом на сьогодні, 24 квітня, ворог надалі тримає ракетоносії на чергуванні у Середземному морі. У Чорному морі одиниць флоту ворога не спостерігається — вони заведені у пункти базування, проте звідти кораблі все одно можуть запускати ракети у напрямку Одеського регіону, тож загроза обстрілів залишається.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

в Азовському морі —1 ворожий корабель;

у Середземному морі — 7 ворожих кораблів, серед яких 3 — носіЇ крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку рух здійснили:

до Азовського моря — 14 суден, з них 6 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 25 судна, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Більше про ворожий флот

Нагадаємо, що Військово-морські сили України уразили одне із рятувальних суден ворога на північній стороні окупованого Росією Севастополя. В результаті удару плавзасіб отримав вагомі пошкодження.



Також ми писали, що зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з ГУР знищили російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який є носієм крилатих ракет Х-22. Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України тиждень чекали у "засідці" перш ніж завдати удару.