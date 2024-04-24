Кораблі Росії чергують в акваторіях морів — яка загроза ракетоносіїв
Станом на сьогодні, 24 квітня, ворог надалі тримає ракетоносії на чергуванні у Середземному морі. У Чорному морі одиниць флоту ворога не спостерігається — вони заведені у пункти базування, проте звідти кораблі все одно можуть запускати ракети у напрямку Одеського регіону, тож загроза обстрілів залишається.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі —1 ворожий корабель;
- у Середземному морі — 7 ворожих кораблів, серед яких 3 — носіЇ крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.
Рух морем продовжується
За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку рух здійснили:
- до Азовського моря — 14 суден, з них 6 рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 25 судна, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.
Більше про ворожий флот
Нагадаємо, що Військово-морські сили України уразили одне із рятувальних суден ворога на північній стороні окупованого Росією Севастополя. В результаті удару плавзасіб отримав вагомі пошкодження.
Також ми писали, що зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з ГУР знищили російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який є носієм крилатих ракет Х-22. Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України тиждень чекали у "засідці" перш ніж завдати удару.
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