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Ворог тримає флот напоготові — яка загроза з боку Чорного моря

23 квітня 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворог тримає флот напоготові — яка загроза з боку Чорного моря
Кораблі на рейді у морі. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 23 квітня, ворог надалі тримає ракетоносії на чергуванні у Середземному морі. Проте тепер Росія вивела на чергування корабель в акваторію Азовського моря, а у Чорному одиниць флоту ворога не спостерігається — вони заведені у пункти базування.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
 

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Скільки кораблів загрожують 

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі —1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі — 7 ворожих кораблів, серед яких 3 носіЇ крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку рух здійснили:

  • до Азовського моря — 14 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 32 судна, з них 11 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про ворожий флот

Нагадаємо, що вранці 21 квітня Військово-морські сили України уразили один із рятувальних суден ворога на північній стороні окупованого Росією Севастополя. В результаті удару плавзасіб отримав вагомі пошкодження.

Також ми писали, що втрати Чорноморського флоту РФ великі та змоги нарощувати кількість бойових кораблів ворог не має. Проте зберігається декілька каналів, по яких загарбники можуть поповнюватися, але з певними обмеженнями.

Додамо, що російська армія досі мріє про висадку морського десанту на узбережжя Одещини. Однак зараз їхні можливості набагато зменшилися порівняно з початком повномасштабного вторгнення. 

Одеса
російські війська
Чорне море
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Новини Одеси
море
флот
загроза кораблів
ракетоносій

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