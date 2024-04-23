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Враг держит флот наготове — какая угроза со стороны Черного моря

23 апреля 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Враг держит флот наготове — какая угроза со стороны Черного моря
Корабли на рейде в море. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 23 апреля, враг продолжает держать ракетоносители на дежурстве в Средиземном море. Однако теперь Россия вывела на дежурство корабль в акваторию Азовского моря, а в Черном единице флота врага не наблюдается — они заведены в пункты базирования.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • В Черном море вражеские корабли отсутствуют;
  • В Азовском море  — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 7 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 20 ракет.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив движение совершили:

  • к Азовского моря — 14 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 32 судна, из них 11 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше о вражеском флоте

Напомним, что утром 21 апреля Военно-морские силы Украины поразили одно из спасательных судов врага на северной стороне оккупированного Россией Севастополя. В результате удара плавсредство получило веские повреждения.

Также мы писали, что потери Черноморского флота РФ велики и возможности наращивать количество боевых кораблей у врага нет. Однако хранится несколько каналов, по которым захватчики могут пополняться, но с определенными ограничениями.

Добавим, что российская армия по-прежнему мечтает о высадке морского десанта на побережье Одесчины. Однако сейчас их возможности намного уменьшились по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

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