Враг держит флот наготове — какая угроза со стороны Черного моря
На сегодня, 23 апреля, враг продолжает держать ракетоносители на дежурстве в Средиземном море. Однако теперь Россия вывела на дежурство корабль в акваторию Азовского моря, а в Черном единице флота врага не наблюдается — они заведены в пункты базирования.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- В Черном море вражеские корабли отсутствуют;
- В Азовском море — 1 вражеский корабль;
- в Средиземном море — 7 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 20 ракет.
Движение по морю продолжается
По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив движение совершили:
- к Азовского моря — 14 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 32 судна, из них 11 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.
Больше о вражеском флоте
Напомним, что утром 21 апреля Военно-морские силы Украины поразили одно из спасательных судов врага на северной стороне оккупированного Россией Севастополя. В результате удара плавсредство получило веские повреждения.
Также мы писали, что потери Черноморского флота РФ велики и возможности наращивать количество боевых кораблей у врага нет. Однако хранится несколько каналов, по которым захватчики могут пополняться, но с определенными ограничениями.
Добавим, что российская армия по-прежнему мечтает о высадке морского десанта на побережье Одесчины. Однако сейчас их возможности намного уменьшились по сравнению с началом полномасштабного вторжения.
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