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Корабли России дежурят в акваториях морей — какая угроза ракетоносителей

24 апреля 2024 10:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Корабли России дежурят в акваториях морей — какая угроза ракетоносителей
Корабли России дежурят в акватории Средиземного моря. Иллюстративное фото: УНИАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 24 апреля, враг в дальнейшем держит ракетоносители на дежурстве в Средиземном море. В Черном море единицах флота врага не наблюдается — они заведены в пункты базирования, однако оттуда корабли все равно могут запускать ракеты в направлении Одесского региона, поэтому угроза обстрелов остается.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • В Черном море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Азовском море —1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 7 вражеских кораблей, среди которых 3 — носители крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 20 ракет.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив движение совершили:

  • к Азовскому морю — 14 судов, из них 6 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 25 судна, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше о вражеском флоте

Напомним, что Военно-морские силы Украины поразили одно из спасательных судов врага на северной стороне оккупированного Россией Севастополя. В результате удара плавсредство получило веские повреждения.

Также мы писали, что зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с ГУР уничтожили российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3, являющийся носителем крылатых ракет Х-22. Сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины неделю ждали в "засаде" прежде чем нанести удар.

Одесса
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