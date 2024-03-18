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Кораблі в Чорному морі заведені у пункти базування — де залишається загроза

18 березня 2024 10:45
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Кораблі в Чорному морі заведені у пункти базування — де залишається загроза
Російський корабель на рейді. Фото: Олексій Сувіров / УНІАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 18 березня, в акваторії Чорного моря не спостерігається жодного ракетоносія окупантів через загрозу атак з боку ЗСУ. Проте вони зафіксовані в Середземному морі, тому ймовірність ракетних атак залишається високою. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
 

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Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному морі відсутні ворожі кораблі;
  • в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі — 3 кораблі, з яких 2  ракетоносії з 12 "Калібрами".

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:

  • до Азовського моря — 30 суден, з них 4 продовжило рух з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 9 суден, з них 2 рухались у напрямку Босфору.


Нагадаємо, у портах окупованого Криму є мінімум військових кораблів Росії. Ворог передислокував більш цінні судна вглиб своєї країни, а на півострові залишились лише деякі катери. Таке рішення загарбників зумовлене успішними атаками ЗСУ на їхній флот.

Також ми писали, що росіяни й надалі намагаються проводити розвідку та виміряти готовність систем ППО. Задля цього вони запускають ракети та ударні БпЛА по південних регіонах, зокрема спрямовують снаряди на Одещину.  

Додамо, що ракетоносії окупантів вже третій тиждень залишаються у Новоросійській бухті й не виходять у відкрите море. Проте загроза пусків "Калібрів" залишається на високому рівні.

Одеса
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Чорне море
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