Корабли в Черном море заведены в пункты базирования — где остается угроза

Российский корабль на рейде. Фото: Алексей Сувиров / УНИАН

На сегодня, 18 марта, в акватории Черного моря не наблюдается ни одного ракетоносителя окупантов из-за угрозы атак со стороны ВСУ. Тем не менее, они зафиксированы в Средиземном море, поэтому вероятность ракетных атак остается высокой.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море отсутствуют вражеские корабли;

в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море — 3 корабля, из которых 2 — ракетоносители с 12 "Калибрами".

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом за сутки совершили:

до Азовского моря — 30 судов, из них 4 продолжило движение из пролива Босфор;

к Черному морю — 9 судов, из них 2 двигались в направлении Босфора.



Напомним, в портах оккупированного Крыма есть минимум военных кораблей России. Враг передислоцировал более ценные суда вглубь своей страны, а на полуострове остались лишь некоторые катера. Такое решение захватчиков обусловлено успешными атаками ВСУ на их флот.

Также мы писали, что россияне и дальше пытаются проводить разведку и измерить готовность систем ПВО. Для этого они запускают ракеты и ударные БпЛА по южным регионам, в частности, направляют снаряды на Одесчину.

Добавим, что ракетоносители оккупантов уже третью неделю остаются в Новороссийской бухте и не выходят в открытое море. Однако угроза пусков "Калибров" остается на высоком уровне.