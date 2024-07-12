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Кораблі ворога на чергуванні — яка загроза для Одещини

12 липня 2024 10:58
Верзілова Єлизавета - редактор
Ворожий флот на чергуванні: скільки ракетоносіїв у Чорному морі сьогодні
Кораблі у морі. Ілюстративне фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

Російськи загарбники продовжують чатувати в акваторії морів. Так, присутність ворожого флоту зберігається в Азовському та Середземному, а от в Чорному бойових кораблів ворога наразі немає. Слід пам'ятати, що запускати "Калібри" окупанти можуть навіть з військових портів. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують

  • У Чорному морі відсутні ворожі кораблі;
  • в Азовському морі — 3  ворожі кораблі. Ракетоносії заведені в пункти базування;
  • в Середземному морі 2 російські кораблі, обидва — ракетоносії з 24 "Калібрами" на борту.
ЧМ РФ 12 липня
Рух ворожого флоту станом на 12 липня. Фото: ВМС ЗСУ 

Ракети "Калібр": яку загрозу становлять

"Калібр" — це сімейство крилатих ракет, які розроблялися переважно як озброєння для підводних човнів та кораблів. Однак існують і варіанти пуску ракет з бойових літаків (Калібр-А) та наземних пускових установок. Особливістю крилатих ракет є можливість польоту на малих висотах, що ускладнює роботу для протиповітряної оборони (ППО).

Характеристика ракети "Калібр"
Дані про крилаті ракети "Калібр". Фото: NV.

Дальність стрільби ними по морських цілях досягає 375 км, а по наземних — 2 600 км. Швидкість "Калібрів" становить до 240 м/с. 

Пуск "Калібру"
Пуск крилатої ракети "Калібр" з корабля РФ у Каспійському морі. Фото: росЗМІ

На підводних човнах ракети стартують із торпедних апаратів калібру 533 мм з глибини 30-40 м. А на надводних кораблях — з підпалубних уніфікованих вертикальних пускових установок або з палубних установок.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що російський Чорноморський флот змушений перебазувати майже всі свої боєздатні військові кораблі з окупованого Криму до інших місць через атаки з боку України. Однією з причин важливості повернення контролю над акваторією Чорного моря є відновлення діяльності українських портів.

Однак мінна небезпека у Чорному морі зберігається постійно, хоча точну їхню кількість прорахувати неможливо. Військові називають чисто у 400 тисяч, проте воно може бути насправді більшим — багато боєприпасів змило в наслідок підриву Каховсьокї ГЕС.

Ми писали, що розміновувати Чорне море після перемоги доведеться Україні. Росія буде неспроможна цим займатися. У Чорному морі залишається невідома кількість мін ще з часів Другої світової війни. Це також несе додаткові ризики для всіх країн, у яких є вихід до водойми.

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