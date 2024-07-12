Вражеский флот на дежурстве: сколько ракетоносителей в Черном море сегодня

Корабли в море. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские захватчики продолжают караулить в акватории морей. Да, присутствие вражеского флота сохраняется в Азовском и Средиземном, а вот в Черном боевых кораблей врага пока нет. Следует помнить, что запускать "Калибры" оккупанты могут даже из военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

В Черном море отсутствуют вражеские корабли;

в Азовском море — 3 вражеских корабля. Ракетоносители заведены в пункты базирования;

в Средиземном море 2 российских корабля, оба — ракетоносители с 24 "Калибрами" на борту.

движение вражеского флота по состоянию на 12 июля. Фото: ВМС ВСУ

Ракеты "Калибр": какую угрозу представляют

"Калибр" — это семейство крылатых ракет, которые разрабатывались преимущественно как вооружение для подлодок и кораблей. Однако существуют и варианты пуска ракет с боевых самолетов (Калибр-А) и наземных пусковых установок. Особенностью крылатых ракет является возможность полета на малых высотах, что затрудняет работу по противовоздушной обороне (ПВО).

Данные о крылатых ракетах "Калибр". Фото: NV.

Дальность стрельбы по морским целям достигает 375 км, а по наземным — 2 600 км. Скорость "Калибров" составляет до 240 м/с.

Пуск крылатой ракеты "Калибр" с корабля РФ в Каспийском море. Фото: росСМИ

На подводных лодках ракеты стартуют с торпедных аппаратов калибра 533 мм с глубины 30-40 м. А на надводных кораблях - с унифицированных подпалубных вертикальных пусковых установок или с палубных установок.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что российский Черноморский флот вынужден перебазировать почти все свои боеспособные военные корабли из оккупированного Крыма в другие места из-за атак со стороны Украины. Одной из причин важности возвращения контроля над акваторией Черного моря есть возобновление деятельности украинских портов.

Однако минная опасность в Черном море сохраняется постоянно, хотя точное их количество просчитать невозможно. Военные называют чисто в 400 тысяч, однако оно может быть действительно большим — многие боеприпасы смылись в результате подрыва Каховской ГЭС.

Мы писали, что разминировать Черное море после победы придется Украине. Россия не может этим заниматься. В Черном море остается неизвестное количество мин еще со Второй мировой войны. Это также несет дополнительные риски для всех стран, имеющих выход к водоему.