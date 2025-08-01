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Головна Одеса Коригувала атаки РФ на Одесу — як агентку ФСБ покарав суд

Коригувала атаки РФ на Одесу — як агентку ФСБ покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 18:05
Одеситка коригувала удари ЗС РФ по Одесі - її викрила СБУ, а суд прирік до позбавлення волі
Затримана у суді. Фото: СБУ

Жителька Одеси на замовлення ФСБ коригувала ракетно-дронові удари ЗС РФ по місту. Однак її піймали на гарячому, а суд прирік жінку до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Подробиці справи

Основними цілями ворога були пункти базування морської піхоти ЗСУ, українських прикордонників і ТЦК. Для коригування повітряних ударів росіяни завербували 39-річну безробітну одеситку, яка чекала на окупацію портового міста і писала про це у соцмережах.

Жінка під виглядом прогулянок з 6-річним сином фотографувала на телефонну камеру військові об’єкти та позначала їхні координати на гугл-картах. В обмін на виконання всіх завдань агентка отримала від куратора "гарантії" допомоги з її виїздом до РФ через треті країни. Однак фігурантку викрили та затримали працівники СБУ.

Під час обшуків у підозрюваної було вилучено телефон і планшет, які вона використовувала для комунікації з ворогом.

Яке покарання загрожує

Фігурантку визнали винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд прирік її до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про одеситку, яка коригувала удари ЗС РФ. А також про агента ФСБ, якого судили у нашому місті.

СБУ Одеса ФСБ Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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