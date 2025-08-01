Одесситка корректировала удары ВС РФ по Одессе - ее разоблачила СБУ, а суд приговорил к лишению свободы

Задержанная в суде. Фото: СБУ

Жительница Одессы по заказу ФСБ корректировала ракетно-дроновые удары ВС РФ по городу. Однако ее поймали с поличным, а суд приговорил женщину к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Подробности дела

Основными целями врага были пункты базирования морской пехоты ВСУ, украинских пограничников и ТЦК. Для корректировки воздушных ударов россияне завербовали 39-летнюю безработную одесситку, которая ждала оккупации портового города и писала об этом в соцсетях.

Женщина под видом прогулок с 6-летним сыном фотографировала на телефонную камеру военные объекты и обозначала их координаты на гугл-картах. В обмен на выполнение всех задач агент получила от куратора "гарантии" помощи с ее выездом в РФ через третьи страны. Однако фигурантку разоблачили и задержали сотрудники СБУ.

Во время обысков у подозреваемой были изъяты телефон и планшет, которые она использовала для коммуникации с врагом.

Какое наказание грозит

Фигурантку признали виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд приговорил ее к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали об одесситке, которая корректировала удары ВС РФ. А также об агенте ФСБ, которого судили в нашем городе.