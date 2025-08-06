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Головна Одеса Коригував удари по військових — у Миколаєві затримали шпигуна

Коригував удари по військових — у Миколаєві затримали шпигуна

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 15:00
СБУ затримала жителя Миколаєва, який коригував удари РФ
Оперативники СБУ. Фото ілюстративне: СБУ

Житель Миколаєва виявляв місця дислокацій українських військ та передавав ці дані ФСБ для завдання ударів. Однак СБУ викрили його та затримали, чоловіку загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Подробиці цієї справи

Служба безпеки затримала у Миколаєві  45-річного місцевого жителя, який коригував ракетно-дроновою атакою РФ по місту. За даними СБУ, він перебував на зв’язку з агентом Сергієм Лебедєвим (відомий під псевдонімом "Лохматий"), який переховується у Донецьку й одночасно працює на ФСБ та воєнну розвідку РФ.

За інструкціями "Лохматого", підозрюваний готував нову серію повітряних ударів по обласному центру. Щоб виявити координати "цілей", фігурант об’їжджав місто, де відстежував місця найбільшого зосередження українських військ. Інформатор передавав дані куратору у вигляді позначок на онлайн-картах і після кожного сеансу зв’язку видаляв усе листування.

Співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем проживання. Під час обшуків у підозрюваного було вилучено телефон із доказами його підривної діяльності на користь РФ.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 12 років ув’язнення. Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про правоохоронця, який коригував удари по Миколаєву. А також про агента ФСБ, якого судили в Одесі.

СБУ Одеса Миколаїв Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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