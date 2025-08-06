СБУ задержала жителя Николаева, который корректировал удары РФ

Оперативники СБУ. Фото иллюстративное: СБУ

Житель Николаева выявлял места дислокаций украинских войск и передавал эти данные ФСБ для нанесения ударов. Однако СБУ разоблачили его и задержали, мужчине грозит до 12 лет заключения.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Подробности этого дела

Служба безопасности задержала в Николаеве 45-летнего местного жителя, который корректировал ракетно-дроновые атаки РФ по городу. По данным СБУ, он находился на связи с агентом Сергеем Лебедевым (известный под псевдонимом "Лохматий"), который скрывается в Донецке и одновременно работает на ФСБ и военную разведку РФ.

По инструкциям "Лохматого", подозреваемый готовил новую серию воздушных ударов по областному центру. Чтобы выявить координаты "целей", фигурант объезжал город, где отслеживал места наибольшего сосредоточения украинских войск. Информатор передавал данные куратору в виде отметок на онлайн-картах и после каждого сеанса связи удалял всю переписку.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника по месту жительства. Во время обысков у подозреваемого был изъят телефон с доказательствами его подрывной деятельности в пользу РФ.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении и размещении ВСУ в условиях военного положения). Ему грозит до 12 лет заключения. Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, недавно мы писали о правоохранителе, который корректировал удары по Николаеву. А также об агенте ФСБ, которого судили в Одессе.