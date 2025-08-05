Правоохранитель корректировал удары по Одессе и Николаеву - приговор суда

Оперативники СБУ. Фото иллюстративное: ssu gov .ua

Правоохранитель из Николаева корректировал удары РФ по своему городу и по Одессе. Однако на этом его разоблачили СБУ и открыли дело. Суд приговорил агента к 10 годам заключения.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Подробности дела

Среди приоритетных "целей" врага были запасные командные пункты и логистические центры Сил обороны в портовых городах. Наведением вражеского огня занимался 47-летний экс-правоохранитель из Николаева, который выполнял заказ российских спецслужб. Чтобы скорректировать комбинированные удары РФ, информатор обозначал на гугл-картах геолокации позиций ВСУ, и периодически отслеживал последствия "прилетов".

Собранные данные злоумышленник передавал Сергею Лебедеву (известному под псевдонимом "Лохматый"), который скрывается в Донецке и работает на ФСБ и военную разведку РФ.

Киберспециалисты и следователи СБУ задокументировали преступления подозреваемого и задержали его по месту жительства. Во время обысков у него изъяли телефон с доказательствами его контактов с российским агентом.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ совершенное в условиях военного положения). С учетом сотрудничества со следствием, суд назначил ему 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о женщине, которая корректировала атаки на Одессу. А также об агенте ФСБ, которого судили в нашем городе.