Правоохоонець коригував удари по Одесі і Миколаєву - вирок суду

Оперативники СБУ. Фото ілюстративне: ssu gov .ua

Правоохоронець з Миколаєва коригував удари РФ по своєму місту та по Одесі. Однак на цьому його викрили СБУ та відкрили справу. Суд прирік агента до 10 років ув'язнення.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Подробиці справи

Серед пріоритетних "цілей" ворога були запасні командні пункти та логістичні центри Сил оборони у портових містах. Наведенням ворожого вогню займався 47-річний експравоохоронець з Миколаєва, який виконував замовлення російських спецслужб. Щоб скоригувати комбіновані удари РФ, інформатор позначав на гугл-картах геолокації позицій ЗСУ, та періодично відстежував наслідки "прильотів".

Зібрані дані зловмисник передавав Сергію Лебедєву (відомому під псевдонімом "Лохматий"), який переховується в Донецьку та працює на ФСБ і воєнну розвідку РФ.

Кіберфахівці та слідчі СБУ задокументували злочини підозрюваного і затримали його за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучили телефон із доказами його контактів з російським агентом.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ вчинене в умовах воєнного стану). З урахуванням співпраці зі слідством, суд призначив йому 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про жінку, яка коригувала атаки на Одесу. А також про агента ФСБ, якого судили у нашому місті.