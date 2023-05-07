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Кожен піхотинець — це куля, яка несе смерть ворогу: Коля Сєрга про нову пісню

7 травня 2023 12:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Кожен піхотинець — це куля, яка несе смерть ворогу
Коля Сєрга та "Культурний десант". Фото: Культурний десант
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Коля Сєрга, Саша Чемеров і Саша Ярмак з "Культурного десанту" презентували гімн піхоти. В ньому йдеться про справжніх шляхетних воїнів, на яких все тримається.

Про це повідомляє "Культурний десант".

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Пісня була написана за наказом, який отримав Коля Сєрга від командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади Вадима "Борсука" Сухаревського. До її створення співак запросив свого колегу Сашу Чемерова, який одразу після телефонної розмови написав перші рядки композиції, а під час його візиту до бригади з командиром вже був затверджений перший куплет. 

"Ця пісня оспівує шляхетних воїнів піхоти, що виконують найнебезпечніші завдання. Піхота іде першою в бій, щоб нищити ворога, і разом з тим, вони йдуть і останніми, роблячи зачистку вже деокупованих територій", — розповів Саша Чемеров.

Разом з командиром бригади в його кабінеті музикант дописав третій куплет "присяги піхотинця". Також до композиції доєднався Саша Ярмак, який зараз воює на Харківському напрямку, виконавець дистанційно записав декілька фрагментів від себе.  

"Наше завдання показати важливість піхоти й, в першу чергу, показати це для них самих. Ця пісня потрібна, щоб суспільство зрозуміло, хто є справжніми героями та на кому все тримається", — розповідає про пісню "Піхота" Коля Сєрга.

Зазначимо, це не перша пісня написана для ЗСУ. "Культурний десант" активно продовжує свою роботу, щоб супроводжувати важливі військові події, які є найголовнішими сьогодні, якісною музикою та культурними продуктами, тож попереду українців чекає ще багато прем'єр. 

Нагадаємо, до патрульних Ізмаїла завітав соліст гурту Druzhe Muzyko Максим Трубніков зі своєю кобзою. Він виступив для інспекторів, а також заспівав разом із ними патріотичні пісні. 

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