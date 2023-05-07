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Каждый пехотинец — это пуля, которая несет смерть врагу: Коля Серга о новой песне

7 мая 2023 12:00
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Каждый пехотинец – это шар, несущий смерть врагу
Коля Серга и "Культурный десант". Фото: Культурный десант
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Коля Серга, Саша Чемеров и Саша Ярмак из "Культурного десанта" представили гимн пехоты. В нем идет речь о настоящих благородных воинах, на которых все держится.

Об этом сообщает "Культурный десант".

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Песня была написана по приказу, полученному Колей Сергой от командира 59-й отдельной мотопехотной бригады Вадима "Борсука" Сухаревского. К ее созданию певец пригласил своего коллегу Сашу Чемерова, который после телефонного разговора написал первые строки композиции, а во время его визита в бригаду с командиром уже был утвержден первый куплет.

"Эта песня воспевает благородных воинов пехоты, которые выполняют самые опасные задачи. Пехота идет первой в бой, чтобы уничтожать врага, и вместе с тем, они идут и последними, производя зачистку уже деоккупированных территорий", рассказал Саша Чемеров.

Вместе с командиром бригады в его кабинете музыкант дописал третий куплет "присяги пехотинца". Также к композиции присоединился Саша Ярмак, который сейчас воюет на Харьковском направлении, исполнитель дистанционно записал несколько фрагментов от себя.

"Наша задача показать важность пехоты и, в первую очередь, показать это для них самих. Эта песня нужна, чтобы общество поняло, кто являются настоящими героями и на ком все держится", рассказывает о песне "Пехота" Коля Серга.

Отметим, это не первая песня, написанная для ВСУ. "Культурный десант" активно продолжает свою работу, чтобы сопровождать важные военные события, которые являются самыми главными сегодня, качественной музыкой и культурными продуктами, так что впереди украинцев ждет еще много премьер.

Напомним, к патрульным Измаила приехал солист группы Druzhe Muzyko Максим Трубников со своей кобзой. Он выступил для инспекторов, а также спел вместе с ними патриотические песни.

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