Шахраї в Одесі ошукали військових на мільйон гривень

Затримані шахраї

В Одесі група чоловіків маскувалися під волонтерів та ошукували військових, обіцяючи дешеві авто для фронту. Зловмисники працювали через соцмережі й видурили в захисників майже мільйон гривень. Їм загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Схема шахраїв

За даними слідства, двоє організаторів та троє спільників видавали себе за волонтерів, митних брокерів та водіїв. У Facebook вони публікували оголошення у групі "Авто для ЗСУ" й пропонували машини за заниженими цінами. Покупців, переважно військових, переконували, що транспорт уже прямує до кордону. В обмін вимагали фото військового квитка та передоплату — нібито за розмитнення, "Зелену карту", пальне чи доставку. Насправді авто ніхто не доставляв, а гроші йшли на рахунки групи.

Від афери постраждали 11 військових. Загальна сума збитків становить близько 1 мільйона гривень.

Як покарають

Четверо підозрюваних уже під вартою, п’ятого шукають. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави та домашнього арешту. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавленням волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили чоловіка за спробу дати хабар прикордоннику. Також ми писали, що на кордоні затримали жінку, яка намагалася перевезти наркотики до Грузії.