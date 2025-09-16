Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Крали гроші у військових — в Одесі викрили шахраїв

Крали гроші у військових — в Одесі викрили шахраїв

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 11:14
Шахраї в Одесі ошукали військових на мільйон гривень
Затримані шахраї

В Одесі група чоловіків маскувалися під волонтерів та ошукували військових, обіцяючи дешеві авто для фронту. Зловмисники працювали через соцмережі й видурили в захисників майже мільйон гривень. Їм загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Схема шахраїв

За даними слідства, двоє організаторів та троє спільників видавали себе за волонтерів, митних брокерів та водіїв. У Facebook вони публікували оголошення у групі "Авто для ЗСУ" й пропонували машини за заниженими цінами. Покупців, переважно військових, переконували, що транспорт уже прямує до кордону. В обмін вимагали фото військового квитка та передоплату — нібито за розмитнення, "Зелену карту", пальне чи доставку. Насправді авто ніхто не доставляв, а гроші йшли на рахунки групи.

Від афери постраждали 11 військових. Загальна сума збитків становить близько 1 мільйона гривень.

Як покарають

Четверо підозрюваних уже під вартою, п’ятого шукають. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави та домашнього арешту. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавленням волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили чоловіка за спробу дати хабар прикордоннику. Також ми писали, що на кордоні затримали жінку, яка намагалася перевезти наркотики до Грузії.

Одеса шахрайство Одеська область Кримінал Новини Одеси шахраї
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації