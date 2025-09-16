Видео
Воровали деньги у военных — в Одессе разоблачили мошенников

Воровали деньги у военных — в Одессе разоблачили мошенников

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 11:14
Мошенники в Одессе обманули военных на миллион гривен
Задержанные мошенники

В Одессе группа мужчин маскировались под волонтеров и обманывали военных, обещая дешевые авто для фронта. Злоумышленники работали через соцсети и выманили у защитников почти миллион гривен. Им грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Схема мошенников

По данным следствия, двое организаторов и трое сообщников выдавали себя за волонтеров, таможенных брокеров и водителей. В Facebook они публиковали объявления в группе "Авто для ВСУ" и предлагали машины по заниженным ценам. Покупателей, преимущественно военных, убеждали, что транспорт уже направляется к границе. В обмен требовали фото военного билета и предоплату — якобы за растаможку, "Зеленую карту", топливо или доставку. На самом деле авто никто не доставлял, а деньги шли на счета группы.

От аферы пострадали 11 военных. Общая сумма ущерба составляет около 1 миллиона гривен.

Как накажут

Четверо подозреваемых уже под стражей, пятого ищут. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога и домашнего ареста. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили мужчину за попытку дать взятку пограничнику. Также мы писали, что на границе была задержана женщина, которая пыталась перевезти наркотики в Грузию.

