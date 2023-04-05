Краще об’їхати: де в Одесі ремонтують вулиці
Сьогодні, 5 квітня, в Одесі проводять профілактичні роботи на вулицях в різних районах міста. Тож краще заздалегідь спланувати свій маршрут.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. Ріхтера,
- вул. Вапняна — очищення дощоприймачів та промивка рукавів;
- Хаджибейська дорога – очищення канави;
- вул. Катерининська/вул. Дерибасівська — ремонт дощоприймача;
- вул. Балківська (Дюковський парк) — ремонт оглядових колодязів;
- вул. Балківська,
- вул. Житомирська,
- Швейцарські сходи — поверхневе очищення дощоприймачів.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.
Цікаво водіям
Відділ безпеки дорожнього руху Одеської області розпочав сезонну перевірку готовності доріг до літнього періоду. Така перевірка визначить необхідний обсяг ремонтних робіт.
Нагадаємо, в Одеській області розпочались роботи з ліквідації ямковості та вибоїн на автомобільних дорогах державного значення. Роботи виконуються на автошляхах з високою інтенсивністю руху. До автодоріг, на яких зараз виконуються ремонтні роботи, насамперед належать експортні, портові маршрути й такі, що сполучають Одеську область з іншими областями та сусідніми державами.
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