Краще об’їхати: де в Одесі ремонтують вулиці

В місті можливі затори

Сьогодні, 5 квітня, в Одесі проводять профілактичні роботи на вулицях в різних районах міста. Тож краще заздалегідь спланувати свій маршрут.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. Ріхтера,

вул. Вапняна — очищення дощоприймачів та промивка рукавів;

Хаджибейська дорога – очищення канави;

вул. Катерининська/вул. Дерибасівська — ремонт дощоприймача;

вул. Балківська (Дюковський парк) — ремонт оглядових колодязів;

вул. Балківська,

вул. Житомирська,

Швейцарські сходи — поверхневе очищення дощоприймачів.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Цікаво водіям

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