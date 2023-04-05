Лучше объехать: где в Одессе ремонтируют улицы
Сегодня, 5 апреля, в Одессе проводятся профилактические работы на улицах в разных районах города. Так что лучше заранее спланировать свой маршрут.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- ул. Рихтера,
- ул. Известковая — очистка дождеприемников и промывка рукавов;
- Хаджибейская дорога — очищение канавы;
- ул. Екатерининская/ул. Дерибасовская — ремонт дождеприемника;
- ул. Балковская (Дюковский парк) — ремонт смотровых колодцев;
- ул. Балковская,
- ул. Житомирская,
- Швейцарская лестница — поверхностная очистка дождеприемников.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
Интересно водителям
Отдел безопасности дорожного движения Одесской области приступил к сезонной проверке готовности дорог к летнему периоду. Такая проверка определит требуемый объем ремонтных работ.
Напомним, в Одесской области начались работы по ликвидации ям и выбоин на автомобильных дорогах государственного значения. Работы выполняются на дорогах с высокой интенсивностью движения. К автодорогам, на которых сейчас выполняются ремонтные работы, в первую очередь относятся экспортные, портовые маршруты и соединяющие Одесскую область с другими областями и соседними государствами.
С 18 октября по 28 февраля удалось заработать с парковочных площадок более миллиона гривен. В настоящее время было принято решение о расширении таких зон в Одессе. Где появятся новые парковочные места — читайте в материале.