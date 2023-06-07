Краще об'їхати: де в Одесі сьогодні працюватиме спецтехніка

Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

В Одесі проводять ремонтні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, що на деяких ділянках вулиць не слід паркувати авто.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

Читайте також:

Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. Торгова/вул. Ніжинська — ремонт рукава дощоприймача;

вул. Пировговська/пров. Сільськогосподарський — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

Кишкова канава — очищення лотків, канав;

Буферний ставок — очищення ставка.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Цікаво водіям та пішоходам

В Одесі на розі вулиць Катерининська та Ланжеронівська з'явився перший діагональний пішохідний перехід. Працівники КУ "СМЕП" крім того налаштували й світлофор.

Нагадаємо, в Україні планують запровадити штраф за перехід дороги у невстановленому місці. Попередження та пояснення вже давно не допомагають, не лякає порушників навіть штраф у 255 гривень. Боротися з такими тепер будуть інакше. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9289, який передбачає збільшення штрафу за перехід вулиці у недозволеному місці разом з дитиною до 850 гривень. Що думають одесити з цього приводу — читайте у матеріалі.

