Краще об'їхати: де в Одесі сьогодні працюватиме спецтехніка
В Одесі проводять ремонтні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, що на деяких ділянках вулиць не слід паркувати авто.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. Торгова/вул. Ніжинська — ремонт рукава дощоприймача;
- вул. Пировговська/пров. Сільськогосподарський — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
- Кишкова канава — очищення лотків, канав;
- Буферний ставок — очищення ставка.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.
Цікаво водіям та пішоходам
В Одесі на розі вулиць Катерининська та Ланжеронівська з'явився перший діагональний пішохідний перехід. Працівники КУ "СМЕП" крім того налаштували й світлофор.
Нагадаємо, в Україні планують запровадити штраф за перехід дороги у невстановленому місці. Попередження та пояснення вже давно не допомагають, не лякає порушників навіть штраф у 255 гривень. Боротися з такими тепер будуть інакше. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9289, який передбачає збільшення штрафу за перехід вулиці у недозволеному місці разом з дитиною до 850 гривень. Що думають одесити з цього приводу — читайте у матеріалі.