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Краще об'їхати: де в Одесі сьогодні працюватиме спецтехніка

7 червня 2023 11:00
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Анна Мурадова
Редактор
Краще об'їхати: де в Одесі сьогодні працюватиме спецтехніка
Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі проводять ремонтні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, що на деяких ділянках вулиць не слід паркувати авто. 

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці  КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • вул. Торгова/вул. Ніжинська — ремонт рукава дощоприймача; 
  • вул. Пировговська/пров. Сільськогосподарський — очищення дощоприймачів, промивка рукавів; 
  • Кишкова канава — очищення лотків, канав; 
  • Буферний ставок — очищення ставка.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні. 

Цікаво водіям та пішоходам

В Одесі на розі вулиць Катерининська та Ланжеронівська з'явився перший діагональний пішохідний перехід. Працівники КУ "СМЕП" крім того налаштували й світлофор. 

Нагадаємо, в Україні планують запровадити штраф за перехід дороги у невстановленому місці. Попередження та пояснення вже давно не допомагають, не лякає порушників навіть штраф у 255 гривень. Боротися з такими тепер будуть інакше. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9289, який передбачає збільшення штрафу за перехід вулиці у недозволеному місці разом з дитиною до 850 гривень. Що думають одесити з цього приводу — читайте у матеріалі.
 

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