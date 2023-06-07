Лучше объехать: где в Одессе сегодня будет работать спецтехника

Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

В Одессе проводятся ремонтные работы в разных районах города. Водители предупреждают, что на некоторых участках улиц не следует парковать авто.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Торговая/ул. Нежинская — ремонт рукава дождеприемника;

ул. Пироговская/пер. Сельскохозяйственный — очищение дождеприемников, промывка рукавов;

Кишечная канава — очистка лотков, канав;

Буферный пруд — очистка пруда.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Интересно водителям и пешеходам

В Одессе на пересечении улиц Екатерининская и Ланжероновская появился первый диагональный пешеходный переход. Работники КУ "СМЭП" кроме того, настроили и светофор.

Напомним, в Украине планируется ввести штраф за переход дороги в неустановленном месте. Предупреждение и объяснение уже давно не помогает, не пугает нарушителей даже штраф в 255 гривен. Бороться с такими теперь будут по-другому. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9289, предусматривающий увеличение штрафа за переход улицы в неположенном месте вместе с ребенком до 850 гривен. Что думают одесситы по этому поводу — читайте в материале.