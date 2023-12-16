Краще об'їхати — на Одещині почались ремонтні роботи одного з мостів

Міст через канал Кофа. Фото: Ізмаїльська районна державна адміністрація

Сьогодні, 16 грудня, розпочалися ремонтні роботи мосту, що пролягає через канал Кофа біля міста Кілія. Роботи триватимуть близько 6 місяців. Наразі там уже спостерігаються затори.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Зазначимо, що підрядник, який виграв тендер — "Росдорстрой", — планує розібрати міст з боку Кілії, а потім зі сторони Ізмаїла. А вже з березня почне будівництво нового мосту. Загальна вартість робіт складає 212 40 000 тисяч гривень. Ремонтні роботи фінансує Служба відновлення. Зазначимо, що раніше сума контракту становила 163 800 840 гривень. Проте знайти претендентів на їх виконання тоді так і не вдалося.

Нагадаємо, на Одещині планують відремонтувати мостовий перехід через Аджалицький лиман. Відомо, що лише на розробку кошторисної документації під час війни готові витратити чотири з половиною мільйони. Замовник має розробити план капітального ремонту мостового переходу через Аджалицький лиман (км 22+856) автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса – Южне - (М-14) з під’їздами.

Також ми писали, що Румунія висловила готовність взяти участь у будівництві другого мосту через Дністровський лиман на Одещині. Потреба у ньому виникла через зношення чинного комбінованого шляхопроводу для залізничного та автомобільного сполучення в Затоці.