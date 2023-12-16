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Лучше объехать — в Одесской области начались ремонтные работы одного из мостов

16 декабря 2023 15:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Лучше объехать — в Одесской области начались ремонтные работы одного из мостов
Мост через канал Кофа. Фото: Измаильская районная государственная администрация
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 16 декабря, начались ремонтные работы моста, пролегающего через канал Кофа возле Килии. Работы продлятся около 6 месяцев. Сейчас там уже наблюдаются пробки.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Отметим, что подрядчик, выигравший тендер  — "Росдорстрой", — планирует разобрать мост со стороны Килии, а затем со стороны Измаила. А уже с марта начнет строительство нового моста. Общая стоимость работ составляет 212,4 млн гривен. Ремонтные работы финансирует служба восстановления. Ранее сумма контракта составила 163 800 840 гривен. Однако найти претендентов на их выполнение тогда так и не удалось.

Напомним, в Одесской области планируют отремонтировать мостовой переход через Аджалыкский лиман. Известно, что только на разработку сметной документации во время войны готовы потратить четыре с половиной миллиона. Заказчик должен разработать план капитального ремонта мостового перехода через Аджалыкский лиман (км 22+856) автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-28 Одесса – Южный (М-14) с подъездами.

Также мы писали, что Румыния выразила готовность принять участие в строительстве второго моста через Днестровский лиман в Одесской области. Потребность в нем возникла из-за износа действующего комбинированного путепровода для железнодорожного и автомобильного сообщения в Затоке.

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