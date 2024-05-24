Краще почекати з виїздом за кордон — як дістатися з Одеси до Бессарабії та Молдови у п'ятницю
На трасі Одеса — Рені спостерігаються затори в напрямку кордону з Молдовою сьогодні, 24 травня. Черги у межах Нижньодністровсього парку сягають декількох кілометрів та наразі рух сильно ускладнений. Дорога до цього КПП сьогодні зранку може тривати понад 3 години.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є затор у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає понад 5 кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом невелика також є велике скупчення автівок.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
На пункті пропуску "Старокозаче" черга на перетин кордону не зафіксована. Наразі доїзд сюди ускладнено заторами у напрямку Паланки, тож на самому пункті пропуску дорога вільна.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Сарати, Зорі та Татарбунар. Проте варто зазначити, що розміри цих заторів суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж невелика черга.
Черги на КПП "Рені"
На пункті пропуску "Рені", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором.
Ціни на пальне
За останню добу знизилась середня вартість дизпального — воно здешевшало на дві копійки. Водночас ціни на бензин та автогаз на українських АЗС залишаються стабільними.
За даними моніторингового сайту, 24 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,59 грн/л;
- А-95 — 55,94 грн/л;
- А-92 — 52,39 грн/л;
- дизельне пальне — 52,69 грн/л;
- скраплений газ — 26,63 грн/л.
Більше про перетин кордону на Одещині
Нагадаємо, тепер до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса — Рені. Нарешті починає роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.
Також ми писали, що з 18 травня в пункті пропуску на Одещині перевірятимуть наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян. Це стосується КПП, що розташоване у межах Нижньодністровського національного парку.
Додамо, що в Одеській області після реконструкції був відкритий міжнародний автомобільний пункт пропуску з Молдовою. Йдеться про КПП "Рені", який тепер буде використовуватися спільно обома країнами.
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