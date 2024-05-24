Лучше подождать с выездом за границу — как добраться из Одессы в Бессарабию и Молдову в пятницу

Очереди на границе с Молдовой сейчас, 24 мая. Фото: Новини.LIVE

На трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки в направлении границы с Молдовой сегодня, 24 мая. Очереди в пределах Нижнеднестровского парка достигают нескольких километров и движение сильно затруднено. Дорога к этому КПП сегодня утром может занять более 3 часов.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает более пяти километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом небольшое также большое скопление автомобилей.

Ситуация на трассе в направлении Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье" очередь на пересечение границы не зафиксирована. Теперь доезд сюда затруднен пробками в направлении Паланки, поэтому на самом пункте пропуска дорога свободна.

Ситуация на трассе в направлении "Староказачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Зари и Татарбунар. Однако стоит отметить, что размеры этих пробок существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже небольшая очередь.

Ситуация с пробками в направлении Орловки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени"

На пункте пропуска "Рени", который находится в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Пробка на подъезде к КПП "Рени". Фото: скриншот

Цены на горючее

За последние сутки снизилась средняя стоимость дизтоплива – оно подешевело на две копейки. В то же время цены на бензин и автогаз на украинских АЗС остаются стабильными.

По данным мониторингового сайта, 24 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа следующая:

A-95+ — 59,59 грн/л;

А-95 — 55,94 грн/л;

А-92 — 52,39 грн/л;

дизельное топливо — 52,69 грн/л;

сжиженный газ — 26,63 грн/л.

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Напомним, теперь в Бессарабию можно будет попасть катером в обход трассы Одесса — Рени. Наконец-то начинает работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.



Также мы писали, что с 18 мая в пункте пропуска в Одесской области будут проверять наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан. Это касается КПП, расположенного в пределах Нижнеднестровского национального парка.



В Одесской области после реконструкции был открыт международный автомобильный пункт пропуска с Молдовой. Речь идет о КПП Рени, который теперь будет использоваться совместно обеими странами.