Лучше подождать с выездом за границу — как добраться из Одессы в Бессарабию и Молдову в пятницу
На трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки в направлении границы с Молдовой сегодня, 24 мая. Очереди в пределах Нижнеднестровского парка достигают нескольких километров и движение сильно затруднено. Дорога к этому КПП сегодня утром может занять более 3 часов.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки есть пробка в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает более пяти километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом небольшое также большое скопление автомобилей.
Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"
На пункте пропуска "Старокозачье" очередь на пересечение границы не зафиксирована. Теперь доезд сюда затруднен пробками в направлении Паланки, поэтому на самом пункте пропуска дорога свободна.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Зари и Татарбунар. Однако стоит отметить, что размеры этих пробок существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже небольшая очередь.
Очереди на КПП "Рени"
На пункте пропуска "Рени", который находится в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.
Цены на горючее
За последние сутки снизилась средняя стоимость дизтоплива – оно подешевело на две копейки. В то же время цены на бензин и автогаз на украинских АЗС остаются стабильными.
По данным мониторингового сайта, 24 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа следующая:
- A-95+ — 59,59 грн/л;
- А-95 — 55,94 грн/л;
- А-92 — 52,39 грн/л;
- дизельное топливо — 52,69 грн/л;
- сжиженный газ — 26,63 грн/л.
Больше о пересечении границы в Одесской области
Напомним, теперь в Бессарабию можно будет попасть катером в обход трассы Одесса — Рени. Наконец-то начинает работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.
Также мы писали, что с 18 мая в пункте пропуска в Одесской области будут проверять наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан. Это касается КПП, расположенного в пределах Нижнеднестровского национального парка.
В Одесской области после реконструкции был открыт международный автомобильный пункт пропуска с Молдовой. Речь идет о КПП Рени, который теперь будет использоваться совместно обеими странами.
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