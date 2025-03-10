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Кредити для аграріїв — Одещина в лідерах з отримання грошей

10 березня 2025 12:25
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Аграрії одещини отримали більше 500 мільйонів гривень
Трактор працює. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Агрогосподарства України отримали понад 6 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9". На третьому місці за кількістю виділених грошей — Одещина, якій виділили 506,5 мільйонів.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

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Хто та скільки отримав

Ці 6 мільярдів отримали 1 182 агрогосподарства України. В ТОП увійшли наступні області: 

  • Київська — 627,9 млн грн для 100 господарств;
  • Чернігівська — 603,6 млн грн для 84;
  • Одеська — 506,5 млн грн для 102;
  • Кіровоградська — 490,7 млн грн для 122;
  • Сумська — 464,2 млн грн для 56;
  • Вінницька — 455,5 млн грн для 95;
  • Полтавська — 397,9  млн грн для 64;
  • Дніпропетровська — 324,5  млн грн для 64.

Умови надання грошей

Цього року кошти за програмою "Доступні кредити 5-7-9" надаються сільгоспвиробникам за умови, що вони зареєструвалися у Державному аграрному реєстрі. Загалом з початку року 2 008 агропідприємств за різними програмами залучили більше 12,2 млрд грн банківських кредитів на розвиток. За минулий рік — 8 750 компаній отримали 46,9 млрд гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 3 мільйони на закупівлю дерев, а також про 7 мільйонів на амбулаторію в Одесі. 

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