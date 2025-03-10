Аграрії одещини отримали більше 500 мільйонів гривень

Трактор працює. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Агрогосподарства України отримали понад 6 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9". На третьому місці за кількістю виділених грошей — Одещина, якій виділили 506,5 мільйонів.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Читайте також:

Хто та скільки отримав

Ці 6 мільярдів отримали 1 182 агрогосподарства України. В ТОП увійшли наступні області:

Київська — 627,9 млн грн для 100 господарств;

Чернігівська — 603,6 млн грн для 84;

Одеська — 506,5 млн грн для 102;

Кіровоградська — 490,7 млн грн для 122;

Сумська — 464,2 млн грн для 56;

Вінницька — 455,5 млн грн для 95;

Полтавська — 397,9 млн грн для 64;

Дніпропетровська — 324,5 млн грн для 64.

Умови надання грошей

Цього року кошти за програмою "Доступні кредити 5-7-9" надаються сільгоспвиробникам за умови, що вони зареєструвалися у Державному аграрному реєстрі. Загалом з початку року 2 008 агропідприємств за різними програмами залучили більше 12,2 млрд грн банківських кредитів на розвиток. За минулий рік — 8 750 компаній отримали 46,9 млрд гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 3 мільйони на закупівлю дерев, а також про 7 мільйонів на амбулаторію в Одесі.