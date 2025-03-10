Аграрии одесской области получили более 500 миллионов гривен

Трактор работает. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Агрохозяйства Украины получили более 6 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9". На третьем месте по количеству выделенных денег — Одесская область, которой выделили 506,5 миллионов.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

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Кто и сколько получил

Эти 6 миллиардов получили 1 182 агрохозяйства Украины. В ТОП вошли следующие области:

Киевская — 627,9 млн грн для 100 хозяйств;

Черниговская — 603,6 млн грн для 84;

Одесская — 506,5 млн грн для 102;

Кировоградская — 490,7 млн грн для 122;

Сумская — 464,2 млн грн для 56;

Винницкая — 455,5 млн грн для 95;

Полтавская — 397,9 млн грн для 64;

Днепропетровская — 324,5 млн грн для 64.

Условия предоставления денег

В этом году средства по программе "Доступные кредиты 5-7-9" предоставляются сельхозпроизводителям при условии, что они зарегистрировались в Государственном аграрном реестре. Всего с начала года 2 008 агропредприятий по различным программам привлекли более 12,2 млрд грн банковских кредитов на развитие. За прошлый год - 8 750 компаний получили 46,9 млрд гривен.

Напомним, недавно мы писали о 3 миллионах на закупку деревьев. А также о 7 миллионах на амбулаторию в Одессе.