Аграрии одесской области получили более 500 миллионов гривен

Кредиты для аграриев — Одесчина в лидерах по получению денег
Агрохозяйства Украины получили более 6 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9". На третьем месте по количеству выделенных денег — Одесская область, которой выделили 506,5 миллионов.
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Кто и сколько получил
Эти 6 миллиардов получили 1 182 агрохозяйства Украины. В ТОП вошли следующие области:
- Киевская — 627,9 млн грн для 100 хозяйств;
- Черниговская — 603,6 млн грн для 84;
- Одесская — 506,5 млн грн для 102;
- Кировоградская — 490,7 млн грн для 122;
- Сумская — 464,2 млн грн для 56;
- Винницкая — 455,5 млн грн для 95;
- Полтавская — 397,9 млн грн для 64;
- Днепропетровская — 324,5 млн грн для 64.
Условия предоставления денег
В этом году средства по программе "Доступные кредиты 5-7-9" предоставляются сельхозпроизводителям при условии, что они зарегистрировались в Государственном аграрном реестре. Всего с начала года 2 008 агропредприятий по различным программам привлекли более 12,2 млрд грн банковских кредитов на развитие. За прошлый год - 8 750 компаний получили 46,9 млрд гривен.
Напомним, недавно мы писали о 3 миллионах на закупку деревьев. А также о 7 миллионах на амбулаторию в Одессе.
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