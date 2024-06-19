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Крим для Росії вже не є важливим, — британський військовий експерт

19 червня 2024 14:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Крим вже не має значення для Росії: деталі
Чоловіки дивляться на Кримський міст. Фото: Bloomberg LP
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Крим вже став неважливим для тиранічного політика Кремля. Він колись був названий "непотопляемим авіаносцем" для Володимира Путіна, проте тепер виглядає менш придатним для такої ролі, адже Сили оборони виконують ефективні операції на півострові

Про це пише видання The Telegraph.

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Військовий аналітик Том Шарп вказав, що Крим отримує важливі ресурси через чотири основні маршрути: Керченські авто- і залізничні мости, а також два пароми. Зупинивши ці маршрути, Україна може позбавити Крим зброї і продовольства.

"Кримський міст вразливий до атак, і тисячі кілограмів вибухівки можуть спричинити його руйнування. Росія готується до таких нападів, але їхня захисна стратегія може бути недостатньою проти українських дронів і ракетних систем", — пише Том Шарп.

Він додав, що Україна не має наміру повертати Крим, але намагається зробити його непотрібним як оперативний вузол. Військові ЗСУ вже показали, що здатні виконувати одночасні атаки з різних напрямків — з суходолу і моря, у тому числі й завдавати ударів по Кримському мосту.

Більше про загрозу для окупантів у Криму

Ми писали, що українські Сили оборони завдають успішних ударів по місцях розташування систем протиповітряної оборони окупантів у тимчасово окупованому Криму. У результаті атак українських бійців страждає не тільки ППО, але й радіолокаційні установки. 

Також нещодавно в Одесі представили український морський дрон Stalker 5.0. Він оснащений спеціальним відсіком для транспортування води, продовольства, військового спорядження та інших вантажів до позицій наших захисників.

Окрім цього, одна з нових модифікацій дрона Magura отримала Р-73 — радянські ракети класу "повітря-повітря" з інфрачервоною системою самонаведення. Модернізацію українського морського дрона провели інженери Головного управління розвідки Міноборони України.

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