Крым уже не имеет значения для России: детали

Мужчины смотрят на Крымский мост. Фото: Bloomberg LP

Крым уже стал неважен для тиранического политика Кремля. Он когда-то был назван "непотопляемым авианосцем" для Владимира Путина, однако теперь выглядит менее подходящим для такой роли, ведь Сил Обороны выполняют эффективные операции на полуострове.

Об этом пишет издание The Telegraph.

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Военный аналитик Том Шарп указал, что Крым получает важные ресурсы через четыре основных маршрута: Керченские авто- и железнодорожные мосты, а также два парома. Остановив эти маршруты, Украина может лишить Крым оружия и продовольствия.

"Крымский мост уязвим к атакам, и тысячи килограммов взрывчатки могут повлечь за собой его разрушение. Россия готовится к таким нападениям, но их защитная стратегия может быть недостаточной против украинских дронов и ракетных систем" , — пишет Том Шарп.

Он добавил, что Украина не намерена возвращать Крым, но пытается сделать его ненужным как оперативный узел. Военные ВСУ уже показали, что способны выполнять одновременные атаки по разным направлениям — с суши и моря, в том числе и наносить удары по Крымскому мосту.

Больше об угрозе для оккупантов в Крыму

Мы писали, что украинские Силы Обороны наносят успешные удары по местам расположения систем противовоздушной обороны оккупантов в временно оккупированном Крыму. В результате атак украинских бойцов страдает не только ПВО, но и радиолокационные установки.

Также недавно в Одессе представили украинский морской дрон Stalker 5.0. Он оснащен специальным отсеком для транспортировки воды, продовольствия, военного снаряжения и других грузов к позиции наших защитников.

Кроме этого, одна из новых модификаций дрона Magura получила Р-73 — советские ракеты класса "воздух-воздух" с инфракрасной системой самонаведения. Модернизацию украинского морского дрона провели инженеры Главного управления разведки Минобороны Украины.