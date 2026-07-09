Крим залишиться без палива: успішні удари по флоту РФ

Один із уражених танкерів РФ. Фото: скриншот з відео

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Українські удари по танкерах у Чорному та Азовському морях можуть серйозно ускладнити забезпечення тимчасово окупованого Криму паливом. Росія дедалі більше покладається на морську логістику, але вона стає вразливою для українських морських дронів. Це створює нові ризики для перевезень, які Москва вважала безпечними.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Паливо для Криму

Речник УДА Сергій Братчук заявив, що удари по танкерах можуть бути пов'язані саме зі спробами Росії забезпечити паливом тимчасово окупований Крим. За його словами, після заяв Кремля про додаткові морські поставки українські Сили оборони почали активніше працювати по цьому напрямку.

"Вірогідно, питання пального для Криму Росія намагалася вирішувати морськими шляхами. Очевидно, що такі спроби будуть і надалі", — сказав Братчук.

Він зазначив, що російський "тіньовий флот" залишається однією з ключових ланок логістики. Саме через ці судна перевозять паливо, а також інші вантажі, необхідні для забезпечення окупованого півострова.

Морська логістика під ударом

За словами Братчука, українські морські дрони вже довели, що здатні діяти не лише в Чорному, а й в Азовському морі. Це означає, що безпечних маршрутів для російських перевезень стає дедалі менше.

"Сьогодні дуже активно мінусуються морські перевезення, зокрема на ринку пального. Це новий етап ударів по російській логістиці", — наголосив він.

Речник також звернув увагу, що значна частина танкерів "тіньового флоту" не належить Росії. Багато суден ходять під іноземними прапорами, а їхня втрата чи пошкодження створює додаткові труднощі для перевезень.

Чи зможе Росія захистити Крим

Братчук вважає, що українські сили мають можливість і надалі завдавати ударів по російських перевезеннях. На його думку, навіть кораблі Чорноморського флоту РФ не здатні повністю прикрити логістичні маршрути до Криму.

"Не думаю, що бойова частина Чорноморського флоту Росії може захистити ці перевезення. Вони й самі бояться виходити з Новоросійська", — зазначив речник.

За його словами, якщо інтенсивність таких ударів збережеться, забезпечення окупованого Криму паливом та іншими вантажами може стати для Росії значно складнішим.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські кораблі продовжують запускати крилаті ракети по Україні, але роблять це значно рідше, ніж на початку повномасштабної війни. Через загрозу українських атак більшість ракетоносіїв тепер не базуються в окупованому Криму. Водночас Росія посилює захист свого флоту, а Україна продовжує завдавати ударів по кораблях і підводних човнах.

Також Новини.LIVE писали, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія фактично програла боротьбу за домінування в Чорному морі. За його словами, українські Військово-морські сили разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки виконали завдання, яке ще донедавна багато хто вважав неможливим.